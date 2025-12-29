專題組／唐郁荃 陳佳誼 吳俊德 李奇樺 台北報導

12月19日北捷的隨機攻擊事件發生後，犯罪學專家中正大學教授戴伸峰分析，隨著類似犯罪案件不斷累積，這類犯罪型態可能在台灣生根，這是最令人擔憂的。不過，他說，犯罪也不是遍地開花，不是家常便飯，大家不需過度恐慌。





這起悲劇，不只引起廣大民眾恐慌，更出現「漣漪效應」。事件發生後，不過短短五天，警方就受理了近百件網路威脅案件，並逮捕了12名涉案當事人。

異言堂／ 北捷悲劇 漣漪效應未平 學者：隨機殺人恐已在台「生根」

凶嫌刻意挑選在人潮眾多的場所犯案，成重大傷亡。

中正大學犯防系暨研究所教授戴伸峰觀察，未來這類特意選在公眾場所、攻擊陌生人的犯罪型態，恐怕不會只停留在網路恐嚇，還會在台灣社會繼續發生。但他強調，犯罪不是遍地開花，請民眾不要過度恐慌，他反而要大家不要害怕討論對案情的看法，可以適度和他人分享情緒，找到社會支持的出口。

2014年鄭姓兇手在北捷江子翠犯下無殺別殺人事件。





戴教授說，每個兇手為何對陌生人產生殺意，都各自有原因，台灣的案例其實不多，要做各自的質性的分析，但如果就通案討論，以發生案例較多的歐美和日本來說，這些犯罪者都曾經歷「主觀的社會排斥感受」，也就是當事人主觀地認為自己被社會霸凌、孤立、排擠，並進一步對公眾發動敵意攻擊。

民眾到北捷無辜受害的路人身故地點獻花致意。（圖／民視新聞)

戴教授指出，過去心懷不滿的人，或許有報復社會的想法，但不敢、也不知道具體該如何執行。然而，這三起在大眾交通工具或出口犯案的累積，以及媒體的反覆報導，都可能會讓這些想法，進而萌芽成為實際的犯罪行動。如今，隨機殺人的犯罪類型，恐怕已經在台灣「生根」，未來還會繼續發生。更完整深入報導，請點選YouTube影片收看完整專題報導。























原文出處：異言堂(影)／ 北捷悲劇之後 學者：犯罪不是遍地開花 不要過度恐慌

