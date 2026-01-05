異言堂(影)／台海若開戰日本最關鍵 美智庫兵推：台灣兩次戰敗都取決日本態度

異言堂 /沈雅雯、賴冠諭報導

日本首相高市早苗，因為在國會備詢時直言，若台灣遭到武力攻擊，日本不排除動用自衛隊，行使「集體自衛權」，讓中國大為跳腳，最近兩個月以來，透過各種手段施壓日本；事實上，根據美國軍事智庫的分析，台海一旦發生戰爭，日本是否願意介入台海問題，確實是台灣的成敗關鍵。





異言堂／台海若開戰日本最關鍵 美智庫兵推：台灣兩次戰敗都取決日本態度

根據美國軍事智庫的分析，台海一旦發生戰爭，日本是否願意介入台海問題，確實是台灣的成敗關鍵。（圖／民視異言堂）

美國知名軍事智庫「戰略暨國際研究中心CSIS」2023年的兵推報告，模擬2026年台海發生戰爭，在24次的兵推情境中，台灣只有兩次戰敗，而且都與日本有關。第一種情況是，台灣只能孤軍奮戰，美國與日本，沒有馳援，台灣在頑強抵抗十個禮拜後，只能投降。另一種戰敗情境則是，美國協防台灣，但是日本保持中立，不願出借日本的基地給美軍使用，台灣，會在長時間的消耗戰中，潰敗投降。

異言堂／台海若開戰日本最關鍵 美智庫兵推：台灣兩次戰敗都取決日本態度

中國想要從陸上強權擴張成海上強權的野心，而台灣就位在第一島鏈中央，一但奪下台灣，立刻就能厄控東北亞與東南亞，甚至威脅到美國。（圖／民視異言堂）

中國國家領導人習近平上台後，不斷展現奪取台灣的意圖，國防院國防戰略與資源所所長蘇紫雲認為，中共奪台不只是為了中華民族統一，事實上更是中國想要從陸上強權擴張成海上強權的野心，而台灣就位在第一島鏈中央，一旦奪下台灣，立刻就能厄控東北亞與東南亞，甚至威脅到美國。

異言堂／台海若開戰日本最關鍵 美智庫兵推：台灣兩次戰敗都取決日本態度

台灣位置在第一島鏈中央，是極大的軍事及經濟據點。（圖／民視異言堂）

在中國擴張的野心下，第一島鏈國家之間的協防更為重要，政大安倍晉三研究中心主任李世暉指出，日本已故前首相安倍晉三，是最早意識到「台灣有事日本有事」的政治人物，他不僅視台灣為重要的盟友，也把台灣視為日本國家利益的核心，因此安倍任內推動了安保法制的變革，不斷強化日本防衛能力。 李世暉進一步指出，日本的海上航運，有60%通過台灣周邊，一旦台海周邊出現危機，甚至被封鎖，對日本經濟都是極大的衝擊，因此對日本來說，「台灣有事就是日本有事」，不難理解。

異言堂／台海若開戰日本最關鍵 美智庫兵推：台灣兩次戰敗都取決日本態度

日本的海上航運，有60%通過台灣周邊，一旦台海周邊出現危機，甚至被封鎖，對日本經濟都是極大的衝擊。（圖／民視異言堂）

印太戰略智庫資深顧問陳文甲認為，「台灣有事等於日本有事」在當前的國際局勢中被強調出來，等於是讓台灣的戰略地位核心化，讓世界知道台灣非常重要，但是與此同時，中國一定反過來給台灣更多的灰色地帶作戰的壓力，因此台灣必須更加強己身的防衛能力，與美日等友邦堅定站在一起。更完整深入報導，請點選YouTube影片收看完整專題報導。

