專題組／許敬柔 徐景明 台北報導

彰化文雅畜牧場生產的雞蛋芬普尼超標，5日起遭移動管制，不料，９日又被查出有4萬顆毒蛋外流台中，其中3萬顆恐怕已被民眾吃下肚，像是梧棲區「龍忠蛋行」查獲到9日曾向文雅畜牧場進貨4000台斤，而且檢出芬普尼代謝物含量0.05ppm，是標準值的五倍。毒雞蛋風暴一波未平一波再起。





















異言堂(影）／ 台灣人每人每年吃355顆蛋 你吃的雞蛋安全嗎?

傳統格子籠養雞環境差，農民經常要使用藥劑，甚至會違法使用禁藥。（圖／民視異言堂）

雞蛋是台灣人日常生活不可缺少的食品，如今市場上卻爆出有芬普尼雞蛋！其實，芬普尼是一種長效型殺蟲劑，目前僅核准用於動物用藥（可用來驅除犬貓跳蚤、壁蝨等）、農藥（用於防治農作物害蟲）及環境用藥（用在居家環境或公共場所，防治蚊子、蟑螂等），屬於致癌物質。誤食會對肝腎造成危害，或是具神經干擾作用，增加甲狀腺癌風險，因此，是不能用在飼養家禽的經濟動物上，這次彰化文雅畜牧場，推測是雞農違法使用禁藥芬普尼在蛋雞上。

雞蛋殼上印有溯源碼。（圖／民視異言堂）

民眾又該如何查詢自己是否買到問題雞蛋?首先，可以先檢查雞蛋外盒上面的序號，這是雞蛋的身分證，又稱為溯源碼，上排溯源編號代表所來自的畜牧場，下排則是包裝日期加上生產方式。蛋殼上面第二行編碼最後一個英文字母；O代表有機飼養，F代表放牧飼養，B代表平飼，E代表豐富化籠飼，C就是傳統的格子籠飼，活動空間最小。下次購買雞蛋的時候，除了關心包裝日期，也不妨注意自己手中雞蛋是如何生產的。這次食藥署特地公布芬普尼殘留超標的回收雞蛋溯源序號，希望買到的民眾能拿發票到原本購買的地方辦理退貨。這次之所以能短時間找到出事的畜牧場，也是歸功於台灣首次用雞蛋溯源碼追出食安問題蛋。

國人愛吃蛋，平均每人每年吃下355顆。(圖／民視新聞)

台灣人愛吃雞蛋，平均每人每年吃355顆蛋，愛吃蛋的程度全球數一數二！專家認為蛋雞九成採格子籠飼養，高密度的飼養環境，雖然養的數量可以比較多，但擁擠髒亂，疾病多，雞農才會用藥劑清潔殺蟲消毒，因此，蛋雞飼養管理如何轉型進步與升級，才能解決源頭問題，否則風險會一直存在。完整專題報導請點選YouTube影片收看。

