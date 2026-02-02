異言堂(影)／台灣搜救犬隊奪下世界第五 1致命弱點令人憂心

專題組／沈雅雯 賴冠諭 採訪報導

新北市搜救犬隊近日代表台灣出賽，參加搜救犬世界盃錦標賽，奪下全球第五名的佳績，創台灣史上最佳紀錄。領犬員吳惟逸指出，台灣的犬隊成軍比國際晚了許多年，技術要能持續精進，關鍵時刻能救到人命，必須仰賴政府更多的資源挹注，特別是訓練場地的改善與搜救犬的照料。

















新北市消防局搜救犬隊領犬員吳惟逸(左)與搜救犬Aqua，勇奪搜救犬世界錦標賽第五名，帶著中國民國國旗登上世界舞台。

新北市消防局搜救犬隊領犬員吳惟逸，與搜救犬Aqua是台灣目前最頂尖黃金拍檔，2025年他們參加有「搜救犬界奧運」之稱的IRO搜救犬世界盃錦標賽，在全球23國、37支頂尖隊伍獲得第五名的殊榮。頒獎台上吳惟逸與Aqua帶著中華民國國旗領獎，搜救犬Aqua也被授階為搜救犬分隊長。

新北市搜救犬隊領犬員吳惟逸(左)、羅浩芳(右)、搜救犬Aqua於9月份代表台灣遠赴捷克，參加「第29屆搜救犬世界盃錦標賽。

新北市消防局領犬員羅浩芳指出，搜救犬訓練需要模擬各種複雜而實際的場景，包含坍塌的地下室、傾斜建築與混雜廢棄物的瓦礫堆，目前國內多數場地設施仍顯單一，甚至還有尖銳的鋼筋裸露等危險問題，過去就有狗狗在消防署南投竹山的訓練場地練習時，遭到穿刺受傷。不只訓練場地不足，朝夕與狗狗相處的領犬員們更是擔憂，政府對搜救犬退役後的照顧，也相當貧乏。

搜救犬在地震或災難現場瓦礫堆中，靠靈敏嗅覺找出可能的生還者。（圖／民異言堂）

領犬員吳惟逸說，搜救犬的工作是為國服務，政府應該更加重視狗狗的退休生活。包括醫療的支出，健檢、日常飲食，希望給予搜救犬更好的照顧，讓想要領養退役搜救犬的民眾更無後顧之憂。搜救犬與領犬員在災難現場，搶救人命，但是這份「犬」力以赴的能力，需要政府資源的支持，才能無後顧之憂地傳承下去。完整專題報導請點選YouTube影片收看。

