異言堂（影）／周杰倫的Beatbox老師是誰？尷尬美聲 曝20年來隱藏的秘密

現今韓流來襲，偶像歌手當道的年代，有一群人，選擇只用人聲唱歌，舞台上沒有任何樂器，卻能傳出動感鼓聲、深沉的貝斯，以及和諧的旋律，這就是沒有樂器伴奏「純人聲」表演—阿卡貝拉（A Cappella）。





尷尬美聲樂團現場演出劇照（圖／尷尬美聲提供）

阿卡貝拉起源於歐洲古老的宗教音樂，然而，跨越不同時空，也開始結合了爵士、流行與麥克風技術，將「人聲」當成「樂器」，組成「人聲樂團」，在台灣，這樣的音樂形式，已深耕二十多年。像是人聲樂團”尷尬尬美聲”、”未完待續”，他們都是台灣耕耘許久的阿卡貝拉樂團。阿卡貝拉迷人之處，不僅有多聲部合唱，特別的是「人聲打擊」，使用口技模仿各種樂器的聲音。

李昶俊與周杰倫合影（圖／李昶俊提供）

像是在樂團中專門負責BEATBOX節奏口技的團員ECHO李昶俊，自彈自唱、編曲製作都難不倒ECHO，從小學習Beatbox， 高中時期赴美演出，曾參加過大型電視比賽節目，進入總決賽！擁有豐富的舞台經驗，是Beatbox表演藝術家，也是音樂製作人。入行二十多年，資歷豐富的他，曾還經是天王周杰倫的指導老師！

女中音的瓦娃(圖右)聲線極具穿透力（圖／尷尬美聲提供）

至於不同人的聲音要如何合而為一，又非常悅耳呢?因為阿卡貝拉團員需要互相聆聽彼此的聲音與模仿，對齊音準、節奏，讓聲音合而為一；只要有人太大聲、太高音， 聲音特別突出都不行！像是團員女中音的瓦娃大方分享，以前她聲量太大，錄音竟然被要求背對麥克風，用反射的聲音來收音。

講師李星蕾說,現代阿卡貝拉是一門專業成熟的藝術表演（圖／民視異言堂）

師大進修推廣學院阿卡貝拉講師李星蕾，她說一個好的阿卡歌手需要滿多音色變化，因為不會只唱一個風格，可惜的是，儘管阿卡貝拉的表演型式獲得金曲獎肯定，漸漸獲得認同，卻沒有改變它在市場上的位置。畢竟商業演出偏好「流行音樂歌手」或「樂團」為主，阿卡貝拉樂團的商演機會，並不穩定！

未完待續團長石懷源教學生發聲技巧（圖／民視異言堂）

未完待續團長石懷源:「覺得現在台灣人的耳朵是被養得非常重的，包括現在很多音樂祭、演唱會、韓團等等，所以真的現在要讓大家靜下心來，聆聽純人聲音樂，其實我覺得當然它會有一點困難度。」請點選YouTube影片收看完整專題報導。

