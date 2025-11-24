專題組／沈雅雯、賴冠諭 報導

近年來，搜救犬的身影不只出現在震災現場，台灣還有另一群超厲害的「特搜狗英雄」，牠們是「路徑追蹤搜救犬」！不進瓦礫堆，而是專門靠著比人類靈敏一萬到十萬倍的鼻子 ，來尋找失智走失的長輩和山區失蹤者 。











異言堂／嗅覺比人類強十萬倍！路徑追蹤搜救犬出動！把失智阿嬤安全帶回家

搜救犬瑪莉在草叢裡大喊，找到已經失蹤整整24小時的失智阿嬤。(圖/搜救犬協會)

「找到了人！找到人了！」領犬員周聰吉牽著搜救犬瑪莉在草叢裡大喊，找到了已經失蹤整整24小時的失智阿嬤。看到阿嬤安然無恙，現場所有搜救協尋人員響起掌聲；今年三月，彰化一位80歲的失智阿嬤走失，出動大批村民和警方地毯式搜索都找不到，當時正在附近訓練的台灣偵搜犬協會，立刻派出八位志工和十隻搜救犬前往救援。才兩個小時就找到了阿嬤，讓家屬相當感激。

廣告 廣告

異言堂／嗅覺比人類強十萬倍！路徑追蹤搜救犬出動！把失智阿嬤安全帶回家

周聰吉在2018年成立偵搜犬協會，決定透過訓練犬隻，協助搜尋走失老人。(圖/民視異言堂)

根據最新統計，台灣約有38萬失智人口 ，其中至少三成長輩曾經走失 。失智長者在「極輕度」階段就可能因失去「定向感」而走失，甚至不幸發生憾事 。然而，在現行法令中，尋找失智長輩被視為「警察」的行政工作，而「搜救隊」屬於消防系統，導致尋找失智老人變成了一個「三不管地帶」 。家屬的無助，深深刺激了偵搜犬協會創會理事長周聰吉 ，因此他們在2018年成立協會，決定挺身而出 。

異言堂／嗅覺比人類強十萬倍！路徑追蹤搜救犬出動！把失智阿嬤安全帶回家

路徑追蹤犬的訓練難度高，牠們必須能分辨出「特定的某一個人」的味道。(圖/民視異言堂)

路徑追蹤犬的訓練難度高，牠們必須能分辨出「特定的某一個人」的味道 。協會每次出動都是以「犬組」方式作業，一趟任務下來可能花費數十萬元，但他們堅持不收費，創會理事長周聰吉說，這都是為了避免家屬在費用上掙扎，影響黃金救援時間 。這群默默無聞的英雄 ，憑著一股熱血，填補了社會的隱形缺口。然而，僅靠志工無償付出很難長久，協會於2023年開始對外募款 ，希望能透過不間斷的國際交流增強技術，同時也要妥善安置退役後的搜救犬英雄們。完整專題報導請點選YouTube影片收看。

原文出處：異言堂(影)／嗅覺比人類強十萬倍 路徑追蹤搜救犬出動 把失智阿嬤安全帶回家

更多民視新聞報導

異言堂(影)／蛋商不說的秘密 選對雞蛋 省下醫藥費

撞公車再逆撞騎士釀火燒車! 路人英勇破車窗救人

異言堂(影)／不畏崎嶇行醫路 嘉義暖男中醫師葉明憲

