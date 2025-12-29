異言堂(影)／堰塞湖災後3個月 災民：這件事不解決 他們便一天無法心安

專題組／許敬柔 徐景明 花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤釀災，至今超過三個月，雖然光復市區的店家與災民的生活，漸上軌道，然而，他們內心仍十分徬徨，因為堰塞湖一天沒解決，他們便一天無法安心！為了讓人民住的安心，政府除了在馬太鞍溪中下游持續疏濬，在上游堰塞湖區域，特地聘請學校研究團隊利用微地動、感測器等儀器，定點加強監測！





慈善團體在大安村義煮免費發放麻油雞（圖／民視異言堂）

花蓮光復災後三個月，環境恢復後，大部分的災區生活漸漸回歸正軌，早餐店、菜市場，做生意的店家，開始恢復營業，街頭巷尾熱鬧起來。不過，災民最擔心的還是堰塞湖何時再度潰堤?政府為了監測堰塞湖壩體安全性，林保署除了找專家投放水位計，也曾討論過炸山引流的可行性！然而，炸山風險過高，專家並不建議，台大地質系榮譽教授陳文山說：這個要有技術性，因為後面的水很大的時候，洩洪道如果不了解結構的時候,它會忽然間垮掉,那就有大洪水,甚至發生災害。

台大地質系陳文山教授提醒堰塞湖問題需要長遠的配套計畫（圖／民視異言堂）

既然人為方式無法解決堰塞湖危機，現在政府對於馬太鞍堰塞湖的監測方式，大致可分為三種，一是定期勘查，派遣人員到現場評估壩體的穩定性，以及周遭環境變化。二是運用科技設備： 透過網路攝影機從高處監控。再來，則是設置監測設備： 在堰塞湖區域架設地震儀、水壓計、水位觀測等設備，監測壩體、土砂等各項變化。

減災監測工程分類（圖／民視異言堂）

長期關注台灣地質災害的陽明交大土木工程系副教授趙韋安，他投入地質科學研究超過十年，在國科會支持下，開發「即時崩塌監測系統」以及「微地動潰決洪水預警系統」。他的實驗室只有六坪大小，卻擺滿了十多台顯示器，不停地更新數據，監控著台灣各地邊坡的變動。他說水位計只能測量水位高低，但是，微地動除了監測水位外，就連水流方向也能偵測到，可以補水位計的不足，提供更完整的監測數據給政府單位發布訊息。

陽明交大土木工程系趙韋安副教授強調與災民進行防災有效溝通更為重要（圖／民視異言堂）





