異言堂（影）／失速危機 微電車免駕照 違法改裝速限25飆100

專題組／蔡佳芸 呂炯緯 綜合報導

微型電動二輪車近年在台灣快速普及，只要年滿14歲、免考駕照就能合法上路，低門檻吸引不少青少年、年長者及外籍移工使用，成為相當熱門的代步工具。然而，便利背後也埋下不容忽視的安全隱憂。民視《異言堂》團隊追蹤發現，路上仍有不少未掛牌的「黑數」流竄，甚至出現危險駕駛等違規行為。





工業區、市場周遭能看見不少微型電動二輪車。（圖／民視異言堂）

為了有效管理微型電動二輪車，政府於2022年正式將其納入管制，規定必須掛牌才能上路，改善過去無牌照、難以取締的問題，但實際上卻仍難以全面遏止違規亂象。記者實地走訪工業區發現，下班尖峰時段，多名外籍移工騎乘微電車離開工廠，行駛速度輕鬆追上一般機車，甚至車身外型相當「蝦趴」，一看就知道經過改裝。

微電車改裝一旦涉及「加速」騎上路就屬於違法。（圖／民視異言堂）

詢問電動車行後，業者私下坦言，改裝微型電動二輪車在業界早已見怪不怪。部分車主為了追求速度，會透過改裝廠「解除限速」，讓原本法定速限僅25公里的微型電動二輪車，最高竟能飆到七、八十公里以上，甚至到一百也有，也成為近年事故頻傳的重要原因之一。

許多偏鄉學子因通勤距離較遠，依靠微電車上學。（圖／民視異言堂）

此外，微型電動二輪車年滿14歲、免駕照的特性，也讓不少青少年將其作為通勤上學的工具。立委林月琴指出，根據統計，15至17歲青少年事故占比，已從2020年的18.5%，攀升至2024年的27.3%，顯示相關風險明顯升高。更多調查內容，請點選YouTube影片觀看完整專題報導。

