專題組 ／陳佳誼、吳俊德 採訪報導

1997年是台灣爆發口蹄疫，當時第一個發現口蹄疫病毒的病理獸醫師正是李淑慧，她呼籲政府要全面禁止廚餘養豬。她直言:「處理廚餘是環境部的專業，不是養豬戶的專長！」





異言堂(影) ／廚餘去化是豬農責任？ 專家籲：長期錯誤習慣該修正

李淑慧是國內第一個發現口蹄疫病毒的病理獸醫師。（圖／民視異言堂）

超過四十年從事豬瘟研究和防疫工作，李淑慧被稱為獸醫師的老師，向來低調不接受媒體訪問，為了台灣養豬業的永續，如今她勇敢站出來發聲。李淑慧說，台灣的養豬產業還沒有像歐盟那麼先進，但我們卻保留了廚餘養豬，這麼大風險的習慣和行為，這是她怎麼樣也想不通的地方。

廣告 廣告





異言堂(影) ／廚餘去化是豬農責任？ 專家籲：長期錯誤習慣該修正

全台廚餘五成左右是仰賴豬隻消化。（圖／民視異言堂）





李淑慧希望，有能力解決廚餘去化問題的專家能跳出來，不管是環境部還是科技部，都可以去研究如何解決廚餘問題，也許可以參考國外的做法。目前，目前全台廚餘，五成左右是仰賴豬隻消化，長久以來，我們已經習慣讓豬來解決廚餘問題，萬一出了事情就責怪豬農，李淑慧認為這是不對的做法和態度！

異言堂(影) ／廚餘去化是豬農責任？ 專家籲：長期錯誤習慣該修正

防堵非洲豬瘟，過去太仰賴邊境管制，卻忽略對廚餘問題的解決。（圖／民視異言堂)

事實上，自從2018年中國爆發非洲豬瘟成為亞洲首例後，台灣就在港口機場加強邊境管制，台灣也是世界第一個祭出重罰的國家，只要從非洲豬瘟疫區，攜帶豬肉產品入境，第一次開罰新台幣20萬元，再犯者100萬元。不過，邊境管制難保滴水不漏，過去就曾發生多起含有非洲豬瘟病毒的走私肉品進到台灣來。

異言堂(影) ／廚餘去化是豬農責任？ 專家籲：長期錯誤習慣該修正

邊境管制難保滴水不漏，最怕含有病持的走私肉品成了廚餘被豬吃到。（圖／民視異言堂）

令人擔心的是，這些肉品若是吃不完，被丟進廚餘回收，一旦進到豬場給豬吃，後果就不堪設想。像是這次台中梧棲爆發疫情，疫調結果研判，病毒最可能來自未完全蒸煮的廚餘，且未確實上傳資料，因此，一定要防堵廚餘養豬這個最大破口！更完整的專題報導請點選YouTube影片收看。

原文出處：異言堂(影) ／廚餘去化是豬農責任？ 專家籲：長期錯誤習慣該修正

更多民視新聞報導

豬肉將解封？ 鍾佳濱提3點籲「確保豬農生計」

剩食危機1／直擊廚餘爆量豬瘟疫情藏隱憂 地方清潔隊工作翻倍喊救命

剩食危機2／廚餘送農戶政府爽躺平 專家批因陋就簡釀業力引爆

