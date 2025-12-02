異言堂(影)／彰化蚵仔產量大減 蚵農轉型開「鐵牛」載客

專題組／唐郁荃 施岑諺 彰化報導

到王功漁港大啖蚵仔煎、蚵嗲等小吃後，再搭著俗稱「鐵牛」的採蚵車，漫遊潮間帶、賞蚵田、踏浪，這是時下彰化芳苑沿海一帶最流行的觀光方式。但有許多遊客並不知道，為他們駕駛採蚵車，帶著他們四處遊覽的司機，多數都是貨真價實的蚵農。





異言堂／彰化蚵仔產量大減 蚵農轉型開「鐵牛」載客

這些蚵農平日一到五，天天下蚵田照料蚵仔、抓蚵螺。(圖/民視異言堂)





這些蚵農平日一到五，天天下蚵田照料蚵仔、抓蚵螺；觀光客較多的假日，則組成車隊，到王功漁港載觀光客，多數蚵農開始「斜槓」開「鐵牛」，和近年養蚵產業愈來愈辛苦有關。四十多歲的蚵農阿男，是彰化養蚵產業的中生代，他直言，近年彰化沿海環境劇烈變化，讓蚵農收成大減。像是中部外海的外傘頂洲，原本就因為海浪侵蝕不斷縮小，而當濁水溪上游的集集攔河堰蓋好後，沙源減少，外傘頂洲更是在加速消失中。蚵棚少了「保護傘」，遇到較大的風浪，經常被沖刷到剩下蚵殼，蚵農血本無歸。

近年台灣力推能源轉型政策，彰化沿海大量發展風力發電。

近年台灣力推能源轉型政策，彰化沿海大量發展風力發電。(圖/民視異言堂)

再加上近年台灣力推能源轉型政策，彰化沿海大量發展風力發電，但在建置離岸風電的的過程中，鋪設纜線、打樁等海底工程，都會擾動淤泥，造成濾食性的蚵仔大量死亡。2020年是離岸風電建置的高峰期，蚵農的收成，一度減少了80%到90%，導致許多養蚵人家撐不下去。

王功漁港漸漸轉型觀光，發展漁火節，開放蚵農開「鐵牛」載遊客。

王功漁港漸漸轉型觀光，發展漁火節，開放蚵農開「鐵牛」載遊客。(圖/民視異言堂)

許多蚵農早已高齡七八十歲，體力衰減，卻又後繼無人，只能逐年減產。對於王功漁港漸漸轉型觀光，發展漁火節，開放蚵農開「鐵牛」載遊客，他們樂見其成。像是85歲的退休蚵農清華，便靠著假日開採蚵車載客貼補家用。一趟約一個半小時到兩個小時的遊程，可以賺1500元到2000元左右，不無小補。

觀光客挖蚵仔、文蛤，現場可以BBQ吃到飽。

觀光客挖蚵仔、文蛤，現場可以BBQ吃到飽。(圖/民視異言堂)

而根據蚵農阿男的觀察，轉型觀光後，因為開採蚵車相對輕鬆、收入穩定，許多二三十歲的年輕人也因此更願意留在家鄉工作。甚至還有蚵農順勢推出旅遊行程，將自己的部分蚵田開放給觀光客挖蚵仔、文蛤，現場可以BBQ吃到飽，相當吸睛。轉型觀光，讓彰化沿海沒落的蚵仔產業成功保留了下來。對於同樣面對挑戰的伸港紅蒜頭來說，這味「救命丹」是否也同樣有效？而綠能業者對於在地產業的消失危機，又能盡什麼樣的心力？更完整深入報導，請點選YouTube影片收看完整專題報導。

