專題組／唐郁荃 吳俊德 報導

我國2018年通過《國家語言發展法》後，國小、國中、高中皆設立「鄉土語文必修課」，包含台灣台語、台灣客語及16族原住民族語，供學生自由選修。其中，除了16族原住民族語言，因原住民族的人口基數較少，選修人數一直不多；客家族群人口數，明明佔全台五分之一，選修客語的學生人數卻少得不成比例。









異言堂／ 擔心未來不實用？北市國中推客語課 僅一學生選修

目前我國的國小、國中、高中學生都必須接受鄉土語文教學課程，但是修習客語的學生僅佔少數（圖／民視異言堂）

廣告 廣告

我國2018年通過《國家語言發展法》後，國小、國中、高中皆設立「鄉土語文必修課」，包含台灣台語、台灣客語及16族原住民族語，供學生自由選修。其中，除了16族原住民族語言，因原住民族的人口基數較少，選修人數一直不多；客家族群人口數，明明佔全台五分之一，選修客語的學生人數卻少得不成比例。

異言堂／ 擔心未來不實用？北市國中推客語課 僅一學生選修

在北市的大同中高中附設國中部裡，出現老師與學生一對一教學的情形（圖／民視異言堂）

以台北市大同高中附設國中部為例，每堂客語課的選課人數都不足五人，其中一堂課，甚至只有一名學生，形成「一對一」上課的窘境。林炅翰同學就是「一對一客語家教班」的學生。他從小在苗栗被外公、外婆帶大，每天聽客語新聞、廣播、跟著外婆唱客語歌，自我認同是一名客家人。他表示，現在一個人上課雖然少了搶答、討論、以及和同學一起進步的樂趣，但也因此更能請老師客製化想要學習內容，可以學得更深入。現在他和苗栗的外公外婆，可以用客語進行流暢對話，讓兩位老人家非常欣慰。

異言堂(影)／ 擔心未來不實用？ 北市國中推客語課 僅一學生選修

林炅翰是北市大同國中少數選修客語的學生。（圖／民視異言堂）

但大同國中其他具有客家背景的同學，為什麼不選修客語呢？客語老師左春香分享自己多年來的觀察，有兩大原因:一方面，有許多家長因為擔憂孩子學客語後，未來應用場景不多，會鼓勵孩子改學台語；另一方面，學生之間的「從眾效應」，也有不小影響。當多數同學都選修台語，為了和同儕待在一起，多數學生也會選擇一起上台語課。

選修客語的學生人數不斷下滑，已經形成惡性循環，導致客語師資短缺。左春香老師說明，因為目前多數學校的鄉土語文課，都是以鐘點費聘請教師，當開設客語課的需求愈來愈少，這些客語教師也很難以微薄薪資維生。未來，客語師資若出現斷層，就得靠學科教師「斜槓」兼任不同的鄉土語文教師。

異言堂／ 擔心未來不實用？北市國中推客語課 僅一學生選修

在客庄地區，除了學校還有許多團體也在為了客語向下紮根而努力中（圖／民視異言堂）

事實上，為了打破客語推廣目前艱難的處境，客委會已經開始在許多客庄學校，推廣「客語校歌運動」。此外，也有地方文化團體透過親子共讀客語繪本、客庄美食DIY等有趣的活動，希望讓客家文化向下紮根。更完整深入報導，請點選YouTube影片收看完整專題報導。

原文出處：異言堂(影)／ 擔心未來不實用？ 北市國中推客語課 僅一學生選修

更多民視新聞報導

異言堂(影)／洗刷檳榔8+9汙名 變身粉紅少女 環保天然時尚染劑

異言堂(影)／民視獨家登機 深入堰塞湖核心 揭花蓮山林巨變真相

異言堂（影）／失速危機 微電車免駕照 違法改裝速限25飆100

