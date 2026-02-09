專題組／唐郁荃 吳俊德 游文章 報導



炮炸寒單爺，是每年台東的元宵節盛事。當寒單爺出巡時，沿路商家會對「肉身寒單」丟擲鞭炮，祈求來年財運亨通。不過，只有當地民眾才知道，炸完寒單後，還要到當地寒單信仰中心－台東玄武堂擲筊請「天地掃」回家，才算走完一套流程，真正達到招財納福、辟邪驅煞的功效。





異言堂／ 過年招財靠這支？「天地掃」中南部.台東信眾多

炮炸寒單爺儀式時，底下轎班人員拿來遮擋炮屑的就是天地掃（圖／民視異言堂）

其實「天地掃」指的是成對的「天掃」和「地掃」。寒單爺出巡時，轎班會一邊抬轎，一邊揮舞手中「天掃」或「地掃」。當農曆元月15日、16日的炮炸寒單爺儀式結束後，這些掃把便會被成對放置在玄武堂的神桌上，供信眾擲筊請回家。每年都會吸引上百人在廟裡排隊試手氣。

當地民眾認為天地掃可招財納福、辟邪驅煞，在每年元宵節過後都會到廟裡擲筊，祈求能將天地掃請回家中供奉（圖／民視異言堂）

台東玄武堂創堂堂主李建智分享，傳說中「天地掃」可以招財、收驚、防小人，傳奇故事很多。曾有做生意的信眾，將「天地掃」請回家後，生意變好。但沒想到，他放在家裡的「天地掃」，不小心被正在辦喪事的鄰居摸到，生意因此一落千丈。直到他將「天地掃」帶回廟中，重新過爐，事情才漸漸好轉。「天地掃」的信仰不只限於東台灣。在嘉義縣朴子市的配天宮周圍，也能看到不少販售「天地掃」的攤位。不過除了正統大支的「天地掃」之外，這裡還能看到許多被做成迷你吊飾的小掃帚。

在嘉義朴子，天地掃也被製作成精巧可愛，可隨身攜帶的開運小物（圖／民視異言堂）

攤商老闆侯綵潔說明，「天地掃」的信仰，在朴子已深入人心，不再只限於消災、解厄的功能，甚至還有保佑升遷、發財、學業進步的吉祥涵義在。而且做成吊飾的小掃帚更受觀光客歡迎。但其實「天地掃」不只是傳統信仰，更象徵著台灣農村一段刻苦的歷史。過去嘉義朴子一帶，因為生長了大量槺榔樹，被稱為「槺榔的故鄉」，也因而發展出製作槺榔掃帚的產業。

早期嘉義朴子的民眾幾乎家家戶戶都會使用槺榔葉來綁掃帚（圖／民視異言堂）

許多家庭主婦會利用空閒時間，收集免費的槺榔葉，以自製工具、鐵絲線和柴刀，手工製作槺榔掃帚販賣。舊稱新吉庄的德興里，便是製作槺榔掃帚的大本營，過去有七成的人口，都以製作槺榔掃帚維生。 但如今隨著社會變遷，塑膠製的掃帚大量進口台灣，使用吸塵器的人也愈來愈多，槺榔掃帚漸漸失去競爭力。為了不讓這樣的傳統技藝失傳，德興里開始用「天地掃」發展文創觀光產業，希望重振當地經濟。更完整深入報導，請點選YouTube影片收看。

警語：民俗信仰 請勿盡信

原文出處：異言堂(影) ／擲筊請＂一對掃把＂回家 「天地掃」招財招財納福 辟邪驅煞

