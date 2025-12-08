專題組／沈雅雯、賴冠諭 報導

檳榔在台灣社會有不少負面標籤，許多人想到檳榔，會想到「滿地檳榔汁」、「口腔癌」、「破壞水土保持」這些印象。不過，在屏東內埔，有個台北長大的客家女婿王一帆，把檳榔從8+9、草根形象，升級成「高級和服御用染料」，成功替台灣找回一段失傳三百年的文化光芒。





異言堂／檳榔變染料！台北青年返鄉翻轉汙名 失傳300年和服「檳榔子黑」重生

台北長大的客家女婿王一帆，把檳榔從8+9、草根形象，升級成「高級和服御用染料」，成功替台灣找回一段失傳三百年的文化光芒。(圖/民視異言堂)

廣告 廣告

幾年前，王一帆與太太黃琬婕舉家因疫情返鄉。因為太太家族以種植檳榔為業，王一帆看著偌大的檳榔園思考著，政府多年來一直喊著檳榔轉作，但返鄉的他發現，農村人口凋零，要轉型種其他更耗人力作物，實在很難。於是他開始思考──檳榔是植物，有沒有可能拿來染布？變身天然植物染劑？

憑著台大圖資系訓練出的搜尋魂，他一路查找資料，發現三百年前，日本江戶時代的驚人記錄：原來日本和服界最頂級的黑色「檳榔子黑」，就是用台灣檳榔染出來的，而且當年一顆檳榔子貴到能買一間房！

異言堂／檳榔變染料！台北青年返鄉翻轉汙名 失傳300年和服「檳榔子黑」重生

成熟的檳榔中所取出的檳榔子(圖/民視異言堂)

問題是，技術早已失傳。於是他埋頭鑽研，一試就是三年。想要做到天然植物染最困難的一件事─「控色」。在熱氣蒸騰廚房裡，他天天對著瓦斯爐熬煮染液、記錄變因，工作估躁乏味，太太黃琬婕也擔心這毫無前景的試煉，「到底什麼時候會成功？」但王一帆硬是靠著強大的信念撐過去——最後真的把Know-how練出來了！

從粉藕色、紅褐色到深邃黑，他能精準控制染液濃度與媒染劑變化，甚至調出了「五百種色票」。檳榔子染出的顏色，是溫柔的大地色系，完全顛覆大家對檳榔的想像，太太黃琬婕用檳榔子染布做成的商品，擺到市集販售，民眾都驚呼：「原來檳榔染出來的顏色這麼美！」

異言堂／檳榔變染料！台北青年返鄉翻轉汙名 失傳300年和服「檳榔子黑」重生

檳榔子染出的顏色，是溫柔的大地色系，完全顛覆大家對檳榔的想像。(圖/民視異言堂)

更重要的是，這項技術不只是新，還能讓產業與農村一起活起來。王一帆向在地長輩收購落果，檳榔不再只是汙名，而成了讓長輩有收入、有價值的新開始。如今，一帆的天然染料在國際展上嶄露頭角，台北市工業設計發展協會理事長李聖恩說，不少外國品牌對於這台灣意象的天染植物染相當感興趣，甚至直接想買「檳榔子染劑」，因為這代表的是台灣。

王一帆說：「事物本身沒有好壞，看你怎麼用它。」當所有人覺得它是負面象徵時，他看到的是多面性與可能性。檳榔子染出的色彩，是從台灣土地長出，最台灣的顏色。完整專題報導請點選YouTube影片收看。

原文出處：異言堂(影)／洗刷檳榔8+9汙名 變身粉紅少女 環保天然時尚染劑

更多民視新聞報導

異言堂(影)／民視獨家登機 深入堰塞湖核心 揭花蓮山林巨變真相

異言堂(影)／彰化蚵仔產量大減 蚵農轉型開「鐵牛」載客

異言堂(影)／西班牙也爆非洲豬瘟！ 台灣成功守下疫情 專家：全球唯一

