異言堂(影)／烏魚子真相曝 專家揭：台灣真野生不到一成

專題組／陳璽鈞 尤彩礽 台北嘉義報導

農曆年節將近，烏魚子成為不少家庭年菜與送禮的人氣選項之一。不過，長久以來，許多消費者心中都有一個印象，認為「野生的，一定比較好、也比較高級」。但真的是這樣嗎？《異言堂》透過實地採訪與盲測調查，從魚塭、加工場一路追到市場端，帶觀眾看清烏魚子的來源、標示與價格差異，破解「台灣製」、「野生」背後，容易被忽略的產地真相。





異言堂(影)/ 野生一定比較好？揭開烏魚子「台灣製」背後真相

嘉義布袋剖烏場，上千隻烏魚從漁車中傾瀉而下。（圖／民視異言堂）

冬至前後，是烏魚一年一度的產季。在嘉義布袋剖烏場，上千隻烏魚從漁車中傾瀉而下，是難得一見的「烏魚瀑布」景觀，工人分工俐落，從剖腹、取卵、分揀一氣呵成。熟練的挑揀人員，靠手感與經驗，將烏魚卵依尺寸分類，等待出價販售。由於一年只有短短約二十天產季，加上製作工序繁複，烏魚子也被稱為「烏金」。

異言堂(影)/ 野生一定比較好？揭開烏魚子「台灣製」背後真相

工人現場手工挑選品質分類。（圖／民視異言堂）

近年來，隨著沿海野生烏魚數量減少，人工養殖逐漸成為市場主力。烏魚人工養殖業者表示，他們會選擇精準的撈魚剖腹時間，確保在油脂與風味最佳時機取卵，並且第一時間立刻放血處理，以降低腥味、確保品質。不過，市面上生烏魚卵來源，卻相當多元。專家與業者指出，生烏魚卵除了來自台灣養殖與沿海捕撈，也有不少來自海外。根據政府推估，台灣市面上的生烏魚卵，約七成來自國內養殖，真正台灣沿海野生不到一成，其餘約兩成為海外進口。依現行法規，外國烏魚卵經冷凍輸入後，在台加工、醃製、壓模，即可被認定完成「實質轉型」，依法標示為「台灣製」，也成為消費者最容易混淆的關鍵。

異言堂(影)／「台灣製」烏魚子真相曝 專家揭7成產地曝 不到1成是真野生

市面上烏魚子的選擇參差不齊，消費者選購時應留意標示。（圖／民視異言堂）

專家提醒，野生與養殖各有支持者，價格差異來自產量、加工與市場結構，而非單一標籤。消費者選購時，除了避免只看低價，更應留意標示、產銷履歷與可信通路，才能用合理價格，買到適合自己、也吃得安心的烏魚子。完整專題報導請點選YouTube影片收看。

