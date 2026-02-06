專題組／許敬柔、徐景明採訪報導

最近，坊間施打瘦瘦針相當熱門，它可以幫助抑制食慾，達到瘦身效果，這股熱潮不只台灣，就連南韓也傳出，因為不用運動就能輕鬆瘦，竟造成健身房倒閉潮。不過，它的副作用和風險也逐漸浮上檯面。安南醫院肝膽腸胃科醫師許秉毅就享案例，一名婦人因腹痛難耐就醫，檢查胃鏡發現，明明已經空腹禁食12小時，胃和12指腸裡，仍堆滿物殘渣，最後證明是因為打瘦瘦針，引發「胃癱瘓」併發症。





異言堂(影)／瘦瘦針風潮下1婦人胃癱瘓！南韓健身房倒閉潮，關鍵原因曝光。

統稱瘦瘦針的藥劑，都有負作用，民眾不可不慎。（圖／民視新聞）

市面上，像善纖達、週纖達、猛健樂這類藥品，統稱「瘦瘦針」，原本是糖尿病用藥，用來控制血糖，後來也被衛福部核准用於減重，不過，不是誰都能打，必須由醫師開立處方。土城醫院新陳代謝科醫師李宜螢就表示：這些藥劑最主要就是拿來做為控血糖，但因為它會使腸胃道蠕動比較慢，所以被發現有減重效果。例如猛健樂，它的脂肪代謝率比較強，有達到飽足感，但是飽足感相對來講他就會讓你腹脹、噁心、想吐。

減重是門商機，有一些不肖業者會利用不當手法，來賺取利潤。（圖／民眾提供）

由於瘦瘦針大受歡迎，部分坊間醫美診所，為了要賺錢，甚至把瘦瘦針拿來招攬生意，還有的診所進貨後，再抽取，一支支分裝賣，成為商業促銷，大打價格戰。肥胖學會理事 盧佳文認為：瘦瘦針因為有風潮、有利潤，當然就有商機，但它不合理也不合法。完整專題報導請點選YouTube影片收看。

