異言堂(影)／直擊地下18樓深電力動脈 電纜地下化成本驚人

專題組／陳璽鈞 尤彩礽 採訪報導

在台灣，燈一開就能使用，因為電力取得非常容易，供電也很穩定，但電是怎麼傳過來的，很多人腦袋閃過的是，電線桿上零亂交錯的天線，不過，其實，台灣有一半的電纜早已埋到地底下了，尤其，台北市的地下化程度，已經高達87％，外島澎湖為了要抗風，更超過90％。而移入地底下的電力設施，到底是什麼模樣。





異言堂(影)/揭密地下化電纜 記者直擊地下18樓深電力動脈

深入松湖變電所下方，最深達五十五公尺的地下電纜動道。(圖/民視異言堂)

民視異言堂採訪團隊歷經數週申請，通過層層審查，深入台北市松湖變電所下方、最深達五十五公尺的地下電纜洞道，相當於一般住宅十八層樓深。狹長的潛盾洞道內，超高壓電纜沿著牆面鋪設，施工人員得徒步來回，進行精密的電纜接續工程。這些畫面，過去從未在媒體曝光。

異言堂(影)/揭密地下化電纜 記者直擊地下18樓深電力動脈

現場必需設置無塵室，並隨監測氣體，確保人員安全。(圖/民視異言堂)

由於施工地點位於地下深處，甚至在基隆河下方，空間密閉、風險極高，現場必須設置無塵室，並隨時監測二氧化碳、一氧化碳與可燃性氣體濃度，確保人員安全。工程人員坦言，任何微小疏失，都可能影響導電效能，甚至引發危險。不只工程困難，電纜地下化絕非一蹴可幾。從開挖埋管、拉線、接續，到最後拆除架空電線，每一個環節都耗時費力。相較架空線路一天可完成三十公尺，地下潛盾工程每天最多只能推進五公尺，造價卻高出八到十二倍。

異言堂(影)/揭密地下化電纜 記者直擊地下18樓深電力動脈

地下潛盾工程每天最多只能推進五公尺，但造價卻高出八到十二倍。(圖/民視異言堂)

即便如此，面對風災、動物誤觸等風險，地下化仍被視為降低事故機率的作法之一。而目前全台電纜地下化比例接近五成，台北市達87%，澎湖更超過90%。不過，台灣電力公司也坦言，山區、沿海地層不穩定，或市區內巷弄狹窄地段，並不適合全面下地，必須改以強化抗風架空設施。但不管電線是走在空中或地底，如何在安全、市容與現實條件之間取得平衡，仍是台灣電力發展必須面對的課題。完整專題報導請點選YouTube影片收看。

原文出處：異言堂(影)／直擊地下18樓深電力動脈 「電纜地下化」成本驚人

