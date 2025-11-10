專題組/王馨曼、吳俊德 高雄美濃報導



台灣邁入超高齡化的社會，您對於長照據點的印象是什麼?是老人家量血壓，還是做做操、玩桌遊的地方?客委會推出的「伯公照護站」很不一樣，他們在客家庄既有的巷弄長照站裡，推動「客家文化加值服務」，以及「老幼同樂」活動，讓長輩恢復元氣、重拾笑容！





異言堂/神奇照護站 老年後的避風港 還能趕走憂鬱與病痛?!

數年前剛退休的李雄熊因身體的病痛導致憂鬱（圖／民視異言堂）

「好幾年前我得到皮蛇，長在耳朵，整個半邊臉都是!」78歲住在高雄美濃區的李雄熊，2019年罹患俗稱「皮蛇」的帶狀泡疹，顏面神經嚴重受損，不僅影響說話功能，耳朵也重聽，讓他因此罹患憂鬱症，好長一段時間不想出門。

因住家遠離市區人煙稀少，所以大多時間李雄熊除了太太以外鮮少與人群接觸（圖／民視異言堂）

李太太說:「用藥好像用了有一年多吧，那時候我注意到應該要帶他去接觸人群，因為我家在山腳下，住得比較鄉下，周圍比較沒有什麼鄰居，他生活沒有重心的話會更憂鬱。」

李伯伯在美濃的伯公照護站重新找回與人群接觸的自信（圖／民視異言堂）

正巧，2024年初的某一天，李太太偶然經過伯公照護站，剛好碰上他們的下課時間，長輩們三三兩兩離開，臉上都掛著笑容，她當下決定，也要帶先生來到這裡。李伯伯從剛開始的不適應，到最後越來越喜歡到伯公照護站上課，為什麼有這樣的轉變，完整專題報導請點選YouTube影片收看。

原文出處：異言堂(影）／神奇的客家庄伯公照護站 能趕走憂鬱 重拾笑容？

