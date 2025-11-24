異言堂(影)／粉紅戰士大戰殭屍 導演徐紫柔用奇招 讓外婆延緩失智

專題組／陳佳誼 李奇樺 採訪報導

週末午后，桃園楊梅一處社區正在播放失智症紀錄片「邀阿公阿嬤拍Ｂ級殭屍片」，觀眾看著看著，不時傳出笑聲。找阿公阿嬤拍殭屍片，可說是影壇一大創舉。原來導演徐紫柔用「殭屍」來比喻奪走長輩記憶的惡勢力。幾位演員化身為「金剛戰士」，共同對抗成群的吸血殭屍，保衛人類的記憶。

紀鍍片導演徐紫柔，將失智比喻成殭屍，片中金剛戰士對抗殭屍，形容人類要戰勝失智的惡化。（圖／許紫柔提供）

導演徐紫柔用喜劇手法包裝高齡失智議題，演員全是素人，除了家人外，更動員上百位社區居民參與。 演員中，最有人氣的是飾演「粉紅戰士」的蔡鍾景妹，她同時也是導演的外婆。20多年前，她開始忘東忘西，家人帶她就醫，診斷出是「輕度失智症」。直到現在，蔡鍾景妹的失智一直維持「輕度」，多虧當年及早就醫，透過藥物控制；另一個功臣，也得歸功外孫女徐紫柔的用心與行動，她經常找外婆拍攝網路短劇；也將失智症拍成紀錄片，2023年全台18家戲院上映，票房破百萬。

桃園市關懷失智症關懷協會的社區服務據點，專服務輕微及輕度失智症患者。（圖／民視異言堂）

楊梅天成醫院神經內科醫師何競輝說，輕度失智整由於症狀輕微，一開始容易被當作正常老化。他提供了一些初步辨識的方法：像是如果長輩忘了一些事，你提醒他，他會回想起來，這算是輕微老化，但如果提醒他，他連整件事情都不記得了，這很有可能就是失智。另外是表達能力，若開始有些詞彙開始講不出來，結巴或詞不達意，這也要小心。

徐紫柔最近也錄製Podcast"他記得的故事"，請輕度失智症患者到節目說故事。（圖／民視異言堂）

導演徐紫柔以失智症家屬角色建議，和失智症患者相處不妨先順著對方。假設失智症患者說「我覺得有人經過我家，你去看…」，一般人會不想搭理，但，不妨試著說：「是喔？我去看，然後打開門十秒鐘回來說，他走了。」其實患者多半不會再說什麼，等於是演一齣戲給對方看，無傷大雅，不要為了什麼是事實來爭奪，因為它不見得對關係有幫助。何競輝醫師補充，他常常跟人家講說四動，「腦筋要活動」、「要常常運動」、 「要與人活動」、「心理跟社會活動」，這四種非常重要，如果失智患者常常跟別人談天說地，促進腦袋認知，就會延緩失智狀況。完整專題報導請點選YouTube影片收看。

