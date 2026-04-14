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專題組／唐郁荃 施岑諺 台北報導

總統賴清德今（2026）年3月下旬宣布，因應AI產業未來的用電需求，以及國際追求零碳電力的趨勢，我國可能要重啟核電。而經過經濟部評估，目位在新北萬里的核二廠以及屏東恆春的核三廠，都具備重啟條件，只要符合核安無虞、核廢有解、社會有共識的三項前提，便可重新開始運轉。但這兩座核電廠當初規劃的使用壽命都只有40年，如今已經屆滿年限停機，延役重啟安全嗎？





異言堂／老舊核電廠延役重啟安全嗎？ 專家：上萬零件恐已耗損

能源經濟學者梁啟源拿出數據，說明台灣既有的三座核電廠，核安紀錄都相當良好。 (圖/民視異言堂)

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對此，能源經濟學者梁啟源拿出數據，說明台灣既有的三座核電廠，核安紀錄都相當良好。在1980年代剛開始運轉時，雖然偶爾會異常跳機，但運轉40年後，異常的跳機的紀錄接近零，平均三年只有兩次，並沒有因為運轉40年而變得不安全。

異言堂／老舊核電廠延役重啟安全嗎？ 專家：上萬零件恐已耗損

核安專家賀立維則反駁，核一廠未屆滿使用年限，就是因為吊掛燃料棒的起重機因為過於老舊，發生鬆脫。 (圖/民視異言堂)

核安專家賀立維則反駁，所有工程都應遵守原先設定的使用壽命。一座核電廠被設計為可使用40年，就只保障安全使用40年。年限到了以後，核電廠內成千上萬的零件，很可能會出現材料疲乏、耗損等情況。他舉例，核一廠未屆滿使用年限，卻提早三四年停機，就是因為吊掛燃料棒的起重機因為過於老舊，發生鬆脫，差點釀成核子事故。





異言堂／老舊核電廠延役重啟安全嗎？ 專家：上萬零件恐已耗損

台灣若能針對核二、核三進行完善「體檢」，是否也應考慮跟進？ (圖/民視異言堂)

然而考量全球能源短缺、以及AI浪潮襲來等現實情況，許多擁核國家，包含美國、日本、法國等，都已經點頭讓國內的核電廠延役，繼續使用15至20年。台灣若能針對核二、核三進行完善「體檢」，是否也應考慮跟進？

異言堂／老舊核電廠延役重啟安全嗎？ 專家：上萬零件恐已耗損

台灣土地面積小，又位於地震帶。(圖/民視異言堂)

對於這樣的說法，綠色公民行動聯盟崔愫欣秘書長不以為然。她表示，美國、日本、法國之所以選擇繼續擁核，是因為本身國土比台灣大很多，核電廠設置的位置離人口稠密區較遠。美國和法國的斷層、地震也很少見。但是台灣土地面積小，又位於地震帶，更適合其他發電方式。崔愫欣秘書長質問，若政府今天選擇延役老舊的核二、核三廠，頂多解決這20年，AI產業用電的燃眉之急。但20年後，電要從那裡來？盡快發展台灣的再生能源，補上當前的用電缺口，才是正確的選項。

針對老舊核電廠延役的安全問題，擁核、反核兩派人馬爭論不休。而近來國際地緣政治動盪，核電在戰爭中，到底會是存量穩定的半自主能源，還是敵人攻擊的首要目標，也成為雙方新的引爆點。更完整深入報導，請點選YouTube影片收看完整專題報導。

原文出處：異言堂(影)／老舊核電廠延役重啟安全嗎？ 專家：上萬零件恐已耗損

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