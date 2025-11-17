民視新聞／專題組採訪報導

台灣市面的雞蛋95%都是格子籠雞所生的，它們從早餐的蛋餅、三明治、午晚餐的番茄蛋、蒸蛋到甜點的蛋糕、布丁無所不在，這些有安全疑慮的蛋 卻經年累月 不斷被我們吃下肚。 台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏說：「所有的一切都會回到人自己身上，不要覺得這東西跟我不相干，一定會回來的！」現在很多用藥，不只是直接添加在飼料裡面，還包括環境用藥、環境消毒這些藥物，最後都會透過糞便或清洗的水 羽毛 回到跟我們共生的自然體系。

廣告 廣告





異言堂(影)／蛋商不說的秘密 選對雞蛋 省下醫藥費

蔡榮鴻放母雞自由，反而解決母雞身上寄生蟲的問題。（圖／民視異言堂）

蔡榮鴻是傳統蛋農的轉型活路的一個好的典範。2002年他傳承家裡的傳統籠飼蛋雞場，然而他不再衝母雞數量，從飼養2萬隻降到1200隻，把母雞從籠子解放讓牠們奔跑，採放牧式飼養。「你看一些雞的眼睛、雞的羽毛有沒有很漂亮？我們吃雞蛋要把雞養好很重要」。這些健康活潑的母雞是蔡榮鴻多年的心血，他認為不需藥物，只要給母雞自由，牠們就能自己處理寄生蟲問題。因為牠在外面空間很大，可以自己做沙浴除蟲，也可以自己啄羽毛，去整理羽毛，不像牠們關在籠子裡面，沒有辦法動，連牠自己要著整理羽毛，要吃蝨子都有困難。

異言堂(影)／蛋商不說的秘密 選對雞蛋 省下醫藥費

鄭聰明花了一兩千萬改善設備，省人力又給雞過符合牠們天性的生活。（圖／民視異言堂）而另一個轉型成功的是蛋農鄭聰明，多年前他花錢添購一兩千萬的利器，從自動給水、給飼料、集蛋到中間長條型的專門產蛋箱。他和兒子共同經營的兩棟雞舍養了三萬隻雞，一天生兩萬多顆蛋。新設備對他們來說既能節省了人力，又能符合母雞的動物天性。鄭聰明說：「現在歐盟都推崇人道飼養，友善管理。萬物皆有靈，你對牠好，牠就會生蛋回饋你，你對牠不好，牠明天就不生蛋給你！」

異言堂(影)／蛋商不說的秘密 選對雞蛋 省下醫藥費

人道動物福利蛋價格生長環境好，價格比籠飼蛋多2-3倍，但就是一種健康和生活價值的選擇。（圖／民視異言堂）

不過，動物福利蛋的定價是格子籠蛋的2-3倍， 這樣的價差， 市場接受度是一大考驗。 蛋農二代鄭昆霖說，他們投入這麼多成本，每天讓雞吃益生菌和靈芝，即使有價差但也是合理的，他要大家想想：「一杯飲料就要花50塊60塊都捨得花，但每天吃的雞蛋，為什麼不吃得健康一點呢？」一顆人道蛋 訴說的是母雞的生活，也訴說人對健康和環境的價值選擇。完整專題報導請點選YouTube影片收看。

原文出處：異言堂(影)／蛋商不說的秘密 選對雞蛋 省下醫藥費

更多民視新聞報導

異言堂(影)／台灣人每人每年吃355顆蛋 你吃的雞蛋安全嗎?

畜牧場未收公文就出貨 毒蛋3.2萬顆流入市面

彰化4萬顆芬普尼雞蛋外流台中 縣府認了：「移動管制」未完備

