專題組／ 沈雅雯 賴冠諭 尤彩礽 台中台北報導

豬肉出口大國西班牙時隔31年，再度爆出非洲豬瘟(ASF)，引發國際關注。台灣在今年十月，也爆發非洲豬瘟首例，但所幸控制得宜疫情沒有擴散。專家指出，台灣很可能是全世界第一個，能將病例控能在第一例病例爆發，就成功控制的國家，而這一切要歸功台灣過去七年為了防堵疫情，所做的整備。





異言堂／西班牙也爆非洲豬瘟！台灣成功守下疫情 專家：全球唯一

台灣爆發非洲豬瘟首例，震驚各界。（圖／民視異言堂）

今年10月22日台灣爆發非洲豬瘟首例，震驚各界。中華民國養豬合作社聯合社理事主席黃森田說，當時聽到消息相當擔憂，因為疫情一旦全面爆發，眼前看到的損失可能高達兩千億，而此後的20年更是難以估量的經濟傷害。由於非洲豬瘟無疫苗可防，豬隻一旦感染，致死率高達100%。中興大學獸醫學院微生物暨公衛所特聘教授張照勤指出，非洲豬瘟一旦入侵，就如入無人之境，沒有任何預防方法，只有撲殺、限制移動才能管制。

台灣在10月22日在全國豬隻禁宰、禁運十五天，並全面禁止廚餘養豬 。（圖／民視異言堂）

國際上許多被非洲豬瘟入侵的國家，都要花上數十年才能根除，以出口知名「伊比利豬」的西班牙來說，當年也是花了31年才成功清零，不過最近又再傳疫情，重傷產業。台灣在10月22日爆發首例疫情後，農業部長陳駿季火速召開會議 。他決定必須「盡可能的，用最快速的時間，去阻斷這個傳播鏈」，因此拍板：全國豬隻禁宰、禁運十五天，並全面禁止廚餘養豬 。陳駿季回憶，他向行政院長卓榮泰報告時，院長只說：「就照你們的專業，把疫情控制到最小一個範圍」 。10 月 21 日晚間 8 點，防檢署人員趕往梧棲養豬場 ，拉起封鎖線，連夜進行預防性撲殺和環境清消 ，確保病毒被「鎖在這裡」。

台灣早在 2019 年就強制活豬運輸車和載運病死豬的化製車加裝 GPS 定位系統 。（圖／民視異言堂）

同時，GPS定位系統也立下大功，由於台灣早在 2019 年就強制活豬運輸車和載運病死豬的化製車加裝 GPS 定位系統 。防疫人員透過 GPS 迅速掌控了化製車的行經路線 ，清查所有上下游關聯場，阻斷病毒傳播 。而實驗室篩檢量能的配合，也是疫情鎖住的關鍵。在禁宰禁運期間，全台 5,442 家養豬場進行了三輪清查 。全台六家初篩實驗室加上農業部獸醫所，具備高強度檢驗量能 ，最終證明「這個病毒真的沒有散出去」 。

疫情防堵成功，除了政府「立即果斷的決定」外 ，產業界與民眾的配合度高是關鍵 。（圖／農業部提供）

2025 年 11 月 6 日，長達十五天的禁宰禁運政策正式解除，張照勤說，這次疫情防堵成功，除了政府「立即果斷的決定」外 ，產業界與民眾的配合度高是關鍵，台灣能夠將非洲豬瘟控制在單一案例場，沒有外擴，是國際上的第一個例子。十五天來不眠不休，在第一線防堵疫情的防檢署台中分署副署長賴敏銓說，由於國際往來頻繁，要病毒完全不入侵幾乎不可能，真正好的防疫工作是「被它攻進來，框住它、解決它，這才是最厲害的國家」。完整專題報導請點選YouTube影片收看。

原文出處：異言堂(影)／西班牙也爆非洲豬瘟！ 台灣成功守下疫情 專家：全球唯一

