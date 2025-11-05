專題組／陳璽鈞 尤彩礽 新北報導

台灣自詡以海洋立國，大家都是海洋之子。也有人說，海洋是最平等的地方，但對許多身障朋友而言，那片藍卻始終遙遠。今年被稱為「海洋無障礙元年」，從輪椅到浪花，一群人正努力讓自由不再只是別人的風景。第一步先從通用設計的無障礙海洋環境做起。





台灣雖四面環海，卻鮮少有真正友善的親水環境。 (圖/輪椅夢公園提供)

對許多人而言，海洋代表放鬆與自由，但對身心障礙者來說，卻是一道難以跨越的界線。台灣雖四面環海，卻鮮少有真正友善的親水環境。無障礙坡道與輔具、遊具長期不足，許多身障者「看得見海，卻靠不了海」。

透過移位機與專業志工協助，再坐上裝有浮筒的特製獨木舟、親身感受浪花。 (圖/民視異言堂)

2025 年被稱為「海洋無障礙元年」，政府與公民團體攜手舉辦「無障礙海洋日」，讓身障朋友也能安心下水。來自七國、超過兩百位身心障礙者齊聚新北市福隆海水浴場，透過移位機與專業志工協助，坐上裝有浮筒的特製獨木舟、親身感受浪花。有人笑著說：「終於能重溫海水的味道！」這一天，對許多人而言，是夢想成真的時刻。

公立的運動中心，泳池內的升降椅早已故障，無障礙設施形同虛設。(圖/民視異言堂)

不過，活動之外的現實仍舊艱難。觀光風景區樓梯成牆、身障族群難以接近水邊。另外在公立的運動中心，泳池內的升降椅早已故障，無障礙設施形同虛設。而海水域場，同樣因為樓梯的阻礙，加上沙地難行，對身障者而言，「親水」依舊是一場考驗。

坐上裝有浮筒的特製獨木舟、親身感受浪花。（圖／民視異言堂）

但改變正在發生。輪椅夢公園推動聯盟與政府合作，在基隆和平島打造全台第一個「無障礙海洋示範基地」。另外，海洋委員會主委管碧玲表示，未來將在全台建立更多示範場域，並結合「通用設計」與「海洋教育」，讓海洋平權不再只是口號。當藍色的海洋不再設限，那份自由與尊嚴，終將屬於每一個人。完整專題報導請點選YouTube影片收看。

原文出處：異言堂（影）／跨越浪的界線 「無障礙海洋元年」讓身障者更自由靠近大海

