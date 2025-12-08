專題組／唐郁荃 吳俊德 台北報導



在公共政策網路參與平台上，有民眾提出「每週四日工作制」，也就是「週休三日」議案，獲得超過五千名網友支持，成功跨過連署門檻。行政院12月5日表示，將延至明年（2026）2月7日前，蒐集各界意見、並研議整體政策，再做出正式回應。





異言堂／ 「週休三日」不實際？ 民眾盼彈性上下班.縮短工時

2023年間，就曾有網友提出周休三日連署，但遭行政院以各種理由退回提案（圖／民視異言堂）

事實上，早在2023年，「週休三日」制度案也曾通過連署門檻，但遭行政院以影響層面過廣、國際欠缺成熟經驗、配套措施不足、公共服務恐受影響等理由退回提案。如今捲土重來，時機成熟了嗎？

異言堂／ 「週休三日」不實際？ 民眾盼彈性上下班.縮短工時

新北市有房仲業者提出週休三日福利，吸引求職者應徵（圖／民視異言堂）

新北市一家房仲公司，是目前台灣少數已經採用「週休三日」的公司。店長何俊達表示，自從採用「週休三日」以後，員工得以兼顧家庭與工作，不只做得長久，這幾年業績也年年成長。但人力銀行發言人黃若薇坦言，目前多數企業還是擔憂，「週休三日」上路後，得增加假日排班的員工薪資，人力成本將直線飆升，缺工問題雪上加霜。以產業結構來說，台灣有超過98%的企業都是中小型企業，可以自由運用的資金、資源，以及調整的彈性都有限。若在短期間，不分產業、業態，全面實施「週休三日」恐怕會引發倒閉潮。

異言堂／ 「週休三日」不實際？ 民眾盼彈性上下班.縮短工時

許多勞工認為，縮短工時比週休三日更為實際（圖／民視異言堂）

根據TPOC台灣議題研究中心的QuickseeK快析輿情資料庫統計，也可以發現，不是所有民眾都支持「週休三日」。在網路上的熱門討論風向中，有近三成留言認為「縮短工時」比直接推行「週休三日」更為務實。若新制上路，只是將原本的工時，壓縮在其餘四天的工作日，恐怕只會讓勞工更加心累。





台北市產業總工會陳淑綸秘書長表示，目前有許多剛踏出社會的上班族，都屬於「三明治世代」，上有老、下有小，卻是特休假較少的族群。若企業願意給予優於《勞基法》的特休假天數，不用「週休三日」，也能大大提升勞工權益。人力銀行發言人黃若薇則建議企業，可以考慮給予員工更多的「彈性」以增加員工的向心力與幸福感。像是給予員工更彈性的上下班時間，避開惱人的通勤塞車時段；或是每周開放兩天居家工作，也可以提升員工的滿意度。更完整深入報導，請點選YouTube影片收看完整專題報導。

原文出處：異言堂(影)／ 「週休三日」不實際？ 民眾盼彈性上下班 縮短工時

