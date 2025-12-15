專題組／吳永淳、陳建華、徐景明 台中報導

今年三月，高雄醫學大學職能治療系一名陳姓學生，在台中遭酒駕累犯撞死，事隔九個月，十二月十日台中地院開庭審理結果出爐，國民法庭法判決，該名嫌犯10年徒刑，這結果令家屬無法接受「完全沒有公平正義可言」。





異言堂／酒駕致死累犯判十年 家屬控判太輕：毫無公平正義

開庭審理時，陳父穿上兒子生前的衣褲，希望猶如本人在場 (圖/ 民視異言堂 )

台中地院開庭審理時，死者陳姓醫大生的父親，他同時也是一名體育主播，他特別穿上兒子生前的衣褲，以及在醫院實習的白袍，希望兒子本人就在現場。陳父認為應該要給予該名嫌犯死刑，讓社會大眾知道酒駕不可行，這樣兒子的死也才有意義。他強調這並非復仇，而是要為每一個人的公共交通安全努力，「希望法官能打破過去沒有必要的窠臼，沒必要的法匠思考，還給我們一個公道」。

廣告 廣告

異言堂／酒駕致死累犯判十年 家屬控判太輕：毫無公平正義

跟美日國家比較，台灣酒駕致死的刑責相對輕。 (圖/ 民視異言堂 )

事實上，這名年僅23歲的吳姓嫌犯,，不但無照、闖紅燈，之前被開的17萬的罰單至今分文未繳。不過，台中地院一審判決該名嫌犯酒駕致死累犯9年、肇逃致死累犯5年，兩罪合併執行10年，相較於其他國家來說，台灣酒駕致死的刑責相對輕，得知判決結果，死者家屬無法接受，認為毫無公平正義可言。完整專題報導請點選YouTube影片收看。

原文出處：異言堂(影)／酒駕致死累犯判十年 醫大生家屬控判太輕 毫無公平正義

更多民視新聞報導

接受88會館免費招待慘了！黃錦秋檢察官職位沒了 轉任「這職務」

台北市清潔隊員砍死2同事 判刑24年定讞

自費推拿變性侵惡夢！人妻遭關燈鎖門解內衣「用生殖器硬嘟」 丈夫門外不知情

