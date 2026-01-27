異言堂(影)／鏟子 水桶也能敲出希望！ 朱宗慶打擊樂團向「鏟子超人」致敬

專題組／陳璽鈞 尤彩礽 採訪報導

成立四十年的朱宗慶打擊樂團，日前受邀前往花蓮演出，特別的是，他們以鏟子、水桶為樂器，重新編排曲目演出，演出中，團員彼此遞送水桶的橋段，更象徵著災後，眾人齊心、互相扶持的精神，藉此向投入救災的志工與國軍致敬，也讓觀眾在打擊樂中重新感受音樂療癒的力量。樂團團員黃堃儼說，「希望能把音樂的歡樂或熱情帶給這裡人 ，一點小小的感染，或許讓他們回去睡覺前，笑夢裡甜甜的暖暖的，覺得就已經很棒了！」

鏟子和水桶也能當樂器！這是之前為向花蓮堰塞湖洪災「鏟子超人」致敬的演出。（圖／民視異言堂）

朱宗慶打擊樂團、成立於1986年，是台灣第一支、專業的打擊樂團，1991年、創辦打擊樂教學系統，從基礎教育、推廣打擊樂。後續開枝散葉，組建二團、躍動團、還有傑優團等。至今，樂團的表演足跡、遍及全球35個國家地區，演出超過3,500場次。不過，他們的表演場合不只在專業的音樂殿堂，更強調要走入社區，廟口就是表演舞台的概念。團員吳思珊說，「打擊樂器很貼近人的心跳，然後敲敲打打也是人的本能，她很喜歡透過這個打擊樂器來跟人群們互動，也是希望民眾在很輕鬆的狀況下，可以認識音樂， 然後拉近人跟音樂之間的距離。」

朱宗慶在演出前都會親自參與排練並給予指導。(圖/民視異言堂)

創辦人朱宗慶說，當初創辦的時候，只是因為自己喜歡，但是最幸運是，他從一開始的衝動和初衷，到現在一直沒變過！他形容，自己與團員是「一群瘋子」，這份對藝術的投入，也體現在面對挑戰時的選擇這段路，一走就是四十年。無論是疫情期間宣布不裁員、不減薪，或祝融之災後迅速完成重整，樂團始終選擇承擔。四十年來，他們證明，藝術不只存在於殿堂，也能在生活裡，陪伴社會走過風雨，持續前行。完整專題報導請點選YouTube影片收看。

