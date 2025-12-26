異言堂／為何 20 歲世代 成為無差別犯罪的高風險群？

專題組／陳佳誼 李奇樺 採訪報導

台灣在12月19日前在北捷出口和中山商圈發生無差別殺人事件，事實上，「無差別殺人」這個名詞是日文借用來。從1990年代有統計數字以來，日本每年都會發生這樣的案件，尤其2008年就高達14件，而最引發討論就是「秋葉原殺人事件」。





2008年日本秋葉園發生無差別殺人事件，造成日本震憾。





嫌犯加藤智大當時25歲，是一名派遣員工，因對工作和生活不滿，犯下這起震驚社會的案件。他開著小貨車衝撞秋葉原行人徒步區，下車後持刀砍人，短短5分鐘，造成7死10傷的慘劇。依嫌犯陳述，正職員工都有自己的辦公桌和休息區，為什麼派遣員工就只能蹲在旁邊，或集中在一個空間吃便當，這種差別待遇的感受，讓他深刻感覺到被排擠。

中正大學戴伸峰教授。(圖/民視異言堂)

中正大學犯罪防治所戴伸峰教授，無差別殺人犯罪案件的加害人，多半有很深的社會排斥感受，而且這感受不少是主觀的，也就是他人沒有排擠他，但他自己卻這麼認定，這是一種扭曲認知的樣態。

北捷事件後，民眾悼念英勇阻擋兇嫌，不幸喪生的余家昶。(圖/民視新聞)

再來看看台灣的案例，包括2014年的鄭捷，以及2025年的張文，加害者年紀和多數的國外案例一樣，主要集中在20多歲。戴伸峰教授說，這是因為當事人剛步入社會，過去學校是完全保護的環境，但到了職場上，若遇到社會適應不良，卻又沒有足夠的社會承接時，這些慢性壓力就會轉換成為壓力源。因此，不管是家庭或是職場，可以多觀察和關心身邊的人，是否有這樣的被孤立感受，也是一種預防犯罪方法。

