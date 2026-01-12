專題組／陳璽鈞 尤彩礽 台東報導

在花蓮馬太鞍溪堰塞湖災變中，有一個單位是第一批「看見現場」的眼睛。當地面人員，尚無法抵達深山上游，全靠「農業部林業署航遙測分署」自高空拍攝回傳影像，外界才得以掌握堰塞湖的真實樣貌。這個成立超過七十年、作風一向低調的單位，長年默默從天空執行農業、森林與環境監測，也在近年頻繁的天然災害中，成為政府與救援單位最仰賴的空中情報來源。





異言堂/航遙測分署低調七十年 掌握台灣最關鍵的空中影像

民視《異言堂》採訪團隊，獨家隨著航遙測分署的航拍人員登上專機。（圖／民視異言堂）

廣告 廣告

民視《異言堂》採訪團隊，獨家隨著航遙測分署的航拍人員登上專機，直擊任務現場。這架造價3.3億元的航測專機，機腹搭載高解析度航攝數位相機，即便在一萬英呎高空，也能精準拍下地面細節，成為災害判讀的重要依據。航拍影像回到台北總部後，隨即由圖資人員接手，進行判識、解算與製圖，將原始照片轉為可用的正射影像，在緊急災變中，原本需要數週的流程，在一天內就能完成。

異言堂/航遙測分署低調七十年 掌握台灣最關鍵的空中影像

航遙測分署近年也大量運用空載光達技術，重建三維地形模型。（圖／民視異言堂）

除了高解析度航攝相機，航遙測分署近年也大量運用空載光達技術，重建三維地形模型。相較一般平面影像，光達資料能清楚呈現災前、災後的泥砂崩塌與堆積變化，像是土砂厚度、坡面變形，都能精準掌握，為後續防災評估，提供更可靠的依據。

異言堂/航遙測分署低調七十年 掌握台灣最關鍵的空中影像

航遙測分署的影像，不只用於災害判斷，也保存著台灣最完整的國土地貌記錄。（圖／民視異言堂）

航遙測分署的影像，不只用於災害判斷，也保存著台灣最完整的國土地貌記錄。分署典藏全台約九成五的航照資料，從黑白底片到數位影像，光達與 AI 技術，見證台灣國土的快速變遷。記錄都市發展、河川改造與土地變遷。七十年來，一代又一代航遙測人，用不同年代的技術，持續從高空守望這座島嶼。完整專題報導請點選YouTube影片收看。

原文出處：異言堂／看見台灣 全靠這雙隱身雲端的「超級眼睛」

更多民視新聞報導

異言堂(影)／伴癌友環島13年 不倒騎士抗癌延續生命鬥志

異言堂／台海危機：開戰時刻

異言堂(影)／台海若開戰日本最關鍵 美智庫兵推：台灣兩次戰敗都取決日本態度

