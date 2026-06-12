「異鄉漁工同歡唱 寶瓶再生共護洋」宜蘭縣外籍船員多元文化交流聯歡

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宜蘭縣外籍船員多元文化交流、關懷及聯歡活動在蘇澳區漁會四樓大會議廳舉辦。以「歡樂、守護、再生」為主軸，現場備有多樣美食，並鼓勵漁工上台高歌展現自我、紓解壓力。（圖：宜蘭縣政府提供）

▲宜蘭縣外籍船員多元文化交流、關懷及聯歡活動在蘇澳區漁會四樓大會議廳舉辦。以「歡樂、守護、再生」為主軸，現場備有多樣美食，並鼓勵漁工上台高歌展現自我、紓解壓力。（圖：宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣政府為表達對外籍漁工的關懷與感謝，並促進其融入在地生活，今（十二）日上在蘇澳區漁會四樓大會議廳舉辦「外籍漁工關懷活動」。活動獲中央漁業署補助，由宜蘭縣政府海洋及漁業發展所主辦，並與蘇澳區漁會共同辦理。今年度活動安排緊湊且豐富，包含政令宣導、藥物濫用防治宣導、有獎徵答、歌唱派對、美食饗宴等，並安排專業菲律賓語與印尼語口譯人員協助，讓關懷有愛、溝通無礙。

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此次活動以「歡樂、守護、再生」為主軸，現場備有多樣美食，並鼓勵漁工上台高歌展現自我、紓解壓力。值得一提的是，今年度特地為外籍漁工準備的宣導品，後背包是採用寶特瓶回收紗製作，將資源循環理念融入關懷行動，呼應宜蘭縣政府致力於海洋保育、減塑減廢與守護海洋環境的初衷。

政令宣導重點涵蓋漁港管理、居留權益、安全守則、環境維護及藥物濫用防制等實用資訊，例如提醒「登革熱防治」、「港區清潔」，以及「勿任意購買、服用或轉讓來源不明藥物」等生活細節，並透過有獎徵答的方式，加強政策理解。宜蘭縣政府表示，期盼透過本次活動，建立良好的溝通橋樑，落實政策宣導、健康守護、生活協助與海洋保育理念，朝向打造宜蘭成為「生活好照顧、工作好安心、環境好永續」的漁業友善縣市邁進 。

外籍漁工長年於宜蘭縣各大漁港從事捕撈與作業工作，是宜蘭縣漁業發展的重要支柱。為讓離鄉打拼的漁工朋友感受到溫暖與重視，這次活動更結合醫療資源，由羅東博愛醫院到場進行藥物濫用防制宣導，提醒漁工朋友建立正確用藥觀念，遠離毒品與不明藥物危害，共同維護職場安全與身心健康。