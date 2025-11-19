當上社區主委被爆是"惡鄰" 楊宗緯駁:報導內容錯誤

知名藝人楊宗緯在新北林口置產，近期回台當上社區主委，卻被週刊踢爆在梯廳堆滿鞋子和私人物品，不理管委會公告，甚至放任家人隨地便溺，讓住戶看不下去，但也有住戶出面反駁澄清，稱沒必要攻擊，楊宗緯也聲明報導內容完全錯誤。

歌手楊宗緯"新不了情"：「情難了。」熟悉嗓音來自知名歌手楊宗緯，在中國發展多年的他，近年在新北林口置產，還當上社區主委。鄰近民眾：「（有聽說？）對對對，就算有面對面也不會震驚，或跟他打招呼。」不過低調行事的楊宗緯，近期爆出在社區內惹爭議，週刊報導他會在梯廳堆滿鞋子還有私人用品，被管委會公告請收回自家物品，但楊宗緯置之不理，更被踢爆楊宗緯家人在停車場隨地便溺，並且硬是要走車道，被住戶提醒不要這樣，楊宗緯卻出口罵人，種種爭議引發外界譁然，但有住戶幫楊宗緯辯護。

楊宗緯被爆當惡鄰居，本人發聲明說報導完全錯誤。（圖／AI畫面）





楊宗緯同社區住戶：「之前的保全針對他，因為他爸爸有一次，在地下室摔倒，保全公司也不理他，他是說看了很不服氣，所以才出來做主委，要不然他哪有時間啊，（家人真的有隨地便溺？），也許爸爸有也許爸爸年紀大，有點尿失禁但不能這樣講啊，清潔人員有去處理就好了。」住戶幫忙澄清，報導說法和事實完全不同，還說大家都想換掉保全，也並非主委楊宗緯一個人決定。





楊宗緯被爆當惡鄰居，本人發聲明說報導完全錯誤。（圖／翻攝中國浙江衛視官方頻道）





楊宗緯同社區住戶：「不需要去攻擊人家啦，人家爸爸媽媽都七八十歲，何必這樣看到人家都會打招呼，他不會說很高高在上，之前的保全公司帳戶都有問題，被查到了之後才換掉。」新北議員（國）蔡淑君：「一早接到住戶的陳情告知，今天的週刊報導是有誤的，他們表示是因為上一屆委員，與上一屆的保全，在這一屆招標的狀況，沒有得標而對楊宗緯主委，產生挾怨報復。」楊宗緯本人也發出聲明，強調報導內容完全錯誤，只能說人紅是非多，若不澄清恐怕爭議將持續延燒。

