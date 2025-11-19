當世界重新定義「家人」：我們該如何看待寵物的最後一程？

在世界許多角落，寵物的生命價值正以前所未有的方式被看見。 牠們不再只是陪伴者，而是真正參與家庭、形塑情感、與我們共同生活的「家人」。

韓國航空（Korean Air）明定，小型犬貓在符合體重與安全規範下，可以與主人一同搭乘機艙。牠們不再被視為托運物，而是坐在主人座位旁一起看著雲層，一起旅行。那是一種「牠是家人」的最直接體現。

在美國，多州推行 Pet Trust（寵物信託），讓寵物在飼主離世後仍能獲得妥善照護；2024 年，紐約布魯克林法院更首次討論「寵物是否應被視為家庭成員」。制度的演進反映現代家庭樣貌的變化：寵物逐漸被視為情感關係中的一份子。

而在台灣，民間也正默默推動著善終文化的前進。2023 年，暮浴寵物禮儀成立台灣第一間「寵物水化善終中心」，並與本土技術團隊合作取得水化設備專利，讓台灣在寵物善終的技術與觀念上，與世界正在前進的方向接軌，以更環保、更安靜、更貼近生命尊重的方式陪伴寵物的最後一程。

世界的演變與本土的努力，都在說著同一件事：人們正在以更認真的態度看待寵物生命。

在台灣，寵物遺體仍以《廢棄物清理法》處理——這是「歷史脈絡」的結果

目前台灣依循《廢棄物清理法》與農業部相關指引， 將寵物遺體歸為「一般廢棄物」並以合法、衛生、環境友善的方式處理。這項法規制定於早期社會環境中， 當時寵物尚未如今日一般深度參與家庭生活， 因此法律著重的是環境衛生的管理與公共安全。

如今飼養文化改變， 寵物成為家庭成員， 也使得遺體處理的情感意涵愈發受到關注。這並不是法規有缺失，而是 社會情感的演進速度超過了制度原本的框架。寵物逐漸成為家庭情感的重要一部分， 也讓「如何好好送牠回家」成為新的社會對話。

因此，這不僅是制度的課題，更是文化的共同思考：既然牠在生活中被視為家人， 離開後，是否也能被賦予家人般的安放？未來若有更多討論與完善， 將是反映時代變化的一塊重要環節。

台灣現行寵物遺體處理方式包括：

● 需委託合法業者處理

● 火化為目前最普遍且主流方式

● 水化逐漸被視為更溫和、更環保的新選擇

● 不得任意掩埋，以維護公共衛生

台灣的制度核心，在於確保處理過程安全、合規、環境無虞。而隨著技術演進，水化讓更多家庭看見另一種符合心意的選擇，也被更多家庭理解為一種更溫柔、更環保的告別方式。

真正重要的不是火或水，而是：「牠是否被當作家人般地送走」。火的力量像是一道光，把思念升向天空；水的流動像是一條路，把生命帶回本來的方向。在這兩者之間，沒有對錯，只有最貼近心意的選擇。

回望國際趨勢與台灣社會的發展， 我們會發現比起火化或水化的差別， 更重要的是： 寵物在我們心中的地位，正被世界重新定義。

從韓國的機艙座位、 到美國的遺產制度、 到台灣民間新技術的研發， 所有變化的核心都在說著同一件事：牠值得被以家人的方式對待。制度或許需要時間調整，但我們能做的，是從自己的態度開始，用最溫柔的方式送牠走完最後一段路。

火的力量，或水的溫柔， 都是愛的形狀。 差別只在於哪一種方式， 更貼近你心裡想對牠說的那句話：「我們回家吧。」