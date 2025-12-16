10月中旬，一艘名為「伊斯坦堡橋號」的中國貨輪，經由北極航道抵達英國港口。這條過去長年被冰層封鎖的航線，如今在氣候變遷與技術條件改變下，正逐步走入現實。對物流業者而言，這或許只是縮短航程、降低成本的新聞；但若從國際政治的角度來看，這趟航行更像是一個提醒——全球競爭的重心，正在悄悄換跑道。

當多數國家仍把注意力放在關稅、晶片禁令與軍事對峙時，真正影響未來秩序的競爭，已經開始轉向那些「尚未完全被畫上邊界」的空間。

長期以來，國際政治的焦點多半集中在可見的衝突現場：台海、南海、科技戰、貿易戰。這些議題高度政治化，也容易被解讀為輸贏分明的對抗。然而，另一條競爭軸線卻同步展開——不是誰在既有制度中佔上風，而是誰能在制度尚未定型時先站上場。

北極航道、深海資源、低軌衛星、網路底層架構、跨境支付系統，這些看似遙遠的議題，實際上正構成未來數十年全球運作的「底層條件」。誰參與得早，誰就更有機會影響規則的方向。

若從這個角度觀察，北京近年的動作就不難理解。中國並未急於在每一個新興領域中取得壓倒性主導地位，反而展現出一種高度耐心的戰略姿態：寧可慢，也不能缺席。

這是一種願意承擔高風險、長期投資的選擇。無論是在海底探勘、極地科研、太空合作，還是金融與數位基礎設施，中國的核心考量往往不是立即勝出，而是避免被排除在規則制定之外。一旦進入體系，即使初期只是次要角色，隨著時間推移，也能逐步累積制度影響力，甚至在關鍵節點發揮槓桿效果。

相較之下，許多民主國家近年卻顯得更擅長回應危機，而非建構制度。選舉週期縮短、內部政治極化，使政策更容易追求「立刻可見的強硬」，卻難以持續投入那些需要十年、二十年才能顯現成果的治理工程。

當多邊機制被削弱、國際協議被棄守，治理空白自然出現。而在國際政治中，空白幾乎不會長久存在。

對台灣而言，這樣的轉變尤其關鍵。若仍只把自身定位為地緣政治的前線，反而容易低估我們實際所處的位置。事實上，台灣早已嵌入多個無法被輕易替代的節點：全球海底電纜與資料流通的重要樞紐、半導體供應鏈與技術標準的關鍵一環、民主數位治理的實踐案例，以及區域金融與產業信任網絡中的可信夥伴。

這些並不是台海衝突之外的「附加議題」，而是未來國際秩序能否順利運作的必要條件。台灣是否被納入相關制度設計，將直接影響我們在國際體系中的可見性，也將反過來影響安全。

「伊斯坦堡橋號」穿越北極的那一刻，真正被打開的並不只是一條新航線，而是一種新的競爭想像。未來的國際政治，將同時存在兩個世界：一個是充滿對抗與口水的舞台；另一個則是靜默卻深刻的制度建構現場。

後者不容易成為頭條，卻最難在事後翻盤。對台灣而言，關鍵問題從來不只是站在哪一邊，而是是否有能力持續站在場內。在一個規則正在被重寫的世界裡，缺席，往往才是最大的風險。（作者為淡江大學外交與國際關係學系兼任助理教授）