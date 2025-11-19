當事人出面了！籃籃《大集合》遭胡瓜「襲胸」 回應當下狀況

【緯來新聞網】胡瓜傳出明年初就不主持民視節目《綜藝大集合》，班底籃籃先前出席活動，才喊話前輩別收攤節目「我們極力懇求大哥可以繼續帶領我們」，未料近日播出內容，其中在示範遊戲「投懷送抱」，胡瓜一度誤觸籃籃胸部，遭網友截圖謾罵，籃籃今（19日）回應此事，「那是遊戲中的意外接觸，錄影時大家都很投入，我當下並沒有注意到這件事」。

籃籃（左）下意識無感胡瓜的觸摸。（圖／翻攝《綜藝大集合》、籃籃IG）

《綜藝大集合》標榜玩遊戲拿獎金，且保留不少台綜的老遊戲，在招牌遊戲「投懷送抱」時，籃籃抱著氣球、胡瓜則得衝上前坐破，遊戲進行中不小心襲了女方的胸，引發網友不滿及討論，認為都已經2025年，還在玩這種遊戲，非常不適宜。



製作單位昨天表示：「《綜藝大集合》一向以帶給觀眾歡樂、健康的節目內容為核心，遊戲過程的肢體接觸有時候真的是不可控制，針對今日遊戲環節中出現不當肢體接觸的情況，我們深感抱歉。我們會更加審慎檢視遊戲設計與執行流程，避免類似情形再次發生，感謝觀眾的提醒與支持。」



小禎今出席活動則說，胡瓜為此感到難過，「其實他已經避嫌了，像是節目上有很辣的啦啦隊，他覺得找別人示範更不恰當，那籃籃跟在他身邊這麼久，找她比較適合」。但是小禎也嚴肅表示，如果籃籃感覺不舒服，一定會站在女生那方、給與支持並尊重「我是大義滅親型」。





★《緯來新聞網》提醒您：尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ★

