當亮麗GDP成為「無感」神話 台灣需要分配正義的修復工程

耶誕節前夕，台灣迎來一個歷史性的禮物。根據國際貨幣基金（IMF）最新預測，台灣人均GDP達到3萬7800美元，不僅超越南韓，更持續領先日本。台灣在東亞經濟競賽中重新獲得亮眼成績。但對照快速擴大的貧富差距，以及遠不如日韓的薪資水準，民眾困惑又無奈，直嘆贏了日韓又如何？

美國新聞週刊報導，國際貨幣基金公布亞洲各經濟體人均GDP最新排名。台灣人均GDP達到3萬7827美元（約新台幣118萬8865元），超過韓國的3萬5960美元（約新台幣113萬元187元），以及日本的3萬4720美元（約新台幣109萬元1215元）。

廣告 廣告

儘管數據表現不俗，台灣卻出現弔詭的「體感貧窮」現象。如果將經濟發展比喻為一場賽跑，台灣確實在台積電與 AI 浪潮的助推下，裝上了頂級的半導體引擎，在總體產值的賽道上呼嘯而過。但這場勝利，更像是一場「精英的獨角戲」，而非「全民的嘉年華」。

為何數據如此豐滿，民生卻如此骨感？人均 GDP 的高漲，主要由少數高科技產業與資本利得所拉抬。當台積電工程師的年薪與一名傳產工人、服務業店員的薪資被「平均」計算時，統計學上的富裕，便掩蓋了現實中多數人的停滯。這種「被平均」的富裕，不僅無法帶來幸福感，反而加劇了相對剝奪感。

更深層的危機在於產業結構的嚴重傾斜。高科技產業雖貢獻了巨額 GDP，卻僅吸納了相對少數的就業人口；廣大的服務業與傳統製造業吸納了六成以上的勞動力，卻面臨產值低、薪資凍漲的困境。

與此同時，通膨巨獸正無情地吞噬微薄的薪資成長，高不可攀的房價更讓居住正義淪為口號。當經濟成長的果實集中在金字塔頂端，而生活成本的重擔卻由金字塔底層扛起，社會的裂痕勢必擴大。因此，面對贏日韓的數據，執政者切莫沾沾自喜。數據的超越若不能轉化為庶民生活的餘裕，這份成績單就只是缺乏溫度的數字遊戲。

真正的強國，在於每一位國民在付完房租、買完便當後，還敢不敢夢想未來。如果經濟成長不能帶來普遍的幸福與安全感，那麼即便超越日韓，終究只是一場華麗的海市蜃樓。我們期待的，不只是表格上的勝利，而是讓經濟成長四個字，真正寫進台灣人的荷包裡。

更多品觀點報導

永豐金證股票禮品卡化身「好運刮刮卡」！裝入全家福袋賣 最高十倍奉還

狂人浪潮下的台灣 賴政府應校正回歸穩定民心

