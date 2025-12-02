當人類連「狗屁工作」都沒得做：問題不在AI，是誰能拿走AI帶來的錢
⊙張茵惠
2018年，當佔領華爾街運動的英雄大衛‧格雷伯（David Graeber）在書裡批判「白領階級充斥狗屁工作（bullshit jobs）」時，左派知識份子都很興奮，因為格雷伯說的確實很有道理，資本主義創造了大量毫無意義的工作來控制社會架構。
根據格雷伯的邏輯，高級主管的專職行政助理？不需要，這個職務存在的唯一理由就是讓主管覺得自己超重要。企業律師或公關專家？沒有為社會創造實際價值，不過只是幫貪婪的人進行零和遊戲。同理，許多金融分析員或理專，也只不過是把既有的餅重新切片，讓有錢人變得更有錢。
更有甚者，無意義且重複的行政庶務、修也修不完的IT bug、為了管理而管理的冗贅中間管理層，全是狗屁工作。
格雷伯相信，雖然狗屁工作有些確實可以提供不錯的報酬和充足的空閒時間，但工作本身太沒意義，損害了從業者的人性。他引用的許多調查也顯示，有極多上班族認為自己的工作「毫無意義」，格雷伯認為這現象已經造成「深刻的心理創傷」，因此狗屁工作必須消滅。
在最理想狀態中，消滅這些狗屁工作後，人們可以去做「真正有創造性、有意義」的事情。但問題來了——如果是AI來消滅這些工作呢？
突然間，原本是格雷伯信徒的同一批人──好吧，我承認我也是其中一個──就開始擔心了起來：
「這些人的生計怎麼辦？」
「他們會失去工作的尊嚴！」
「社會失業率會飆升！」
等等，你們剛剛不是才同意這些工作本來就沒意義嗎？
當人類連狗屁工作都沒得做
讓我們思考一下AI的優勢：不會感到煩、行政超細心、金融會計能力超好、很會寫程式、做起危機管理策略分析更是有模有樣，而且還比真人便宜，最重要的是，它們目前不受勞基法保護──那為什麼要用又貴又麻煩的人類來做這些狗屁工作？
這引發了一個弔詭，「如果人類連狗屁工作都沒得做怎麼辦？」格雷伯會怎麼說？
格雷伯2020年過世，未能親眼看見大型語言模型問世。但格雷伯的書中一再強調，工會和全民基本收入或許可以作為解決方案。格雷伯的重點本來就不是告訴大家，「原來你們的工作這麼沒意義」，而是邀請大家思考一種「更像人的生活」，打造一個更合理的社會機制。
AI的出現，讓工作的「狗屁性」（bullshitness）變得更加明顯。原本很容易找到工作的「初階程式工程師」不再有保障，因為大型語言模型（LLMs）的程式能力足以輕易應付入門級、重複性的編碼工作。2025年的 Indeed/FRED 數據顯示，軟體開發職位列表較 2022 年高峰下降約 70%。其中，入門級職位發布量在 2022 年至 2024 年間下降了 60%。
接著，初階會計師與金融分析師也逐漸不再那麼需要，在人類一般感到棘手或沈悶的資料輸入、發票分類、初步審計等規則驅動的任務上，AI表現優異。2025年，Anthropic公司宣布，旗下的 Claude 即將帶著工具包昂首進軍華爾街，它可以⾃⼰讀財報、幫忙算公司價值、寫投資報告，還能直接在 Excel 裡做出完整的財務表。此外，也能連到 Bloomberg、Morningstar 等⾦融資料庫，把最新的數據整合起來。
我們很容易想像，在其他領域，譬如基礎平面及影像設計、基礎社群文案寫作、基礎法律服務、基礎數據分析，都不再像過去那樣需要眾多人類參與。取而代之的，將是少數優秀人力負責管理AI產出──用我自己的話來說，就是人力資源管理（human resources）將進入AI資源管理（machine resources）階段。
AI真正揭露的現實：人類能力不均等、資源分配不公正
上面用「優秀人力」而非「資深人力」，其實來自於一個難以承認的事實：雖然工作上過於欠缺經驗經常會是問題，但光是經驗本身不會帶來優秀。而我認為，在可見的AI時代，不夠優秀的人力將被徹底暴露出來，這才是AI真正帶來的就業問題──
它並非無差別的取代人類，它只是誠實的放大了優秀人類的優秀，以及揭開了無能人類的無能。工作能力的殘忍分布曲線，過去在人類世界的層層掩蓋之下，被粉飾成一兩句虛假口號：「有志者事竟成」、「付出會有收穫」，但事實從不是如此。
在過去的社會中，人們相信的可能是以下公式：
工作能力≒知識量×重複次數／所需時間
即便這個公式或許「從來都沒有準確過」，但也沒有什麼機會去驗證。
現在AI進入了這個公式框架中，把「知識量」跟「時間」這兩個變項都打爛，人們不得不回去思考，當重複、基礎、無意義的工作不再需要人類來做，什麼才是不可取代的價值？我們可能會直覺地從工業革命的歷史來借鏡。
AI是另一個動力織布機，還是中產階級擺脫狗屁工作的新機會？
麻省理工學院經濟學家 Daron Acemoglu 與 Simon Johnson提出一個疑問：「AI 會像當年的動力織布機一樣摧毀整個勞動階層，還是能創造新的中產職業與尊嚴？」為了回答這個問題，Acemoglu 與 Johnson引用 David Ricardo 對紡織機器的看法轉變當例子。
18 世紀末，英國經濟學家兼政治人物 David Ricardo 原本樂觀的認為機械紡紗會提高生產力、最終讓勞工與全體人民都受益。Ricardo 一生見證紡織機器的興起，他在1817 年發表的《政治經濟學及賦稅原理》第一版中，完全沒有提到機械可能對工人造成的負面影響。甚至在 1819 年在下議院發表演說時，仍宣稱「機器不會減少對勞動的需求」。
然而，Ricardo 並沒有猜中動力織布機帶來的改變。當時，一台動力織機就能織出相當於 10 到 20 位家庭手工織工的產量，而且這些機器體積龐大，只能安置在工廠建築裡，家庭手工不再可行，而工廠職缺卻寥寥無幾。
對於在家織布的工人來說，這是一場災難。1814 年起五年間，英格蘭蘭開夏郡兩個城鎮的手工織工家庭收入減半。英格蘭棉紡產業的手工織工1806 年原本平均一週能賺 240 便士，但到了 Ricardo 發表國會演說不久後的1820 年，周工資已降到不到 100 便士。
奇怪的是，那些「有幸」在工廠操作強力織機的工人，也沒有多好過。他們在 1806 到 1835 年之間幾乎沒看到實質工資成長。財富不平等擴大，尤其在受創最深的英格蘭工業北部，引發了社會動盪。1819 年 8 月，約 6 萬人走上曼徹斯特街頭要求政治改革，這場集會最後被血腥鎮壓，史稱「彼得露事件」（Peterloo Massacre）。
親眼見證棉紡產業動力織機的後果之後，Ricardo徹底改變了想法。在 1821 年出版的《政治經濟學及賦稅原理》第三版裡，他加了一整章來討論機器的影響，他細膩的論述了對機器的看法，推翻了年輕時的自己，承認若沒有制度的積極轉變，機器本身無法讓人類生活變好：
「同樣一個原因，既可能增加國家的淨收入，同時也可能讓人口變得多餘，並惡化勞動者的處境。」
從E化開始的不歸路：荷馬辛普森世界的消失
但人類的工作不再有尊嚴，甚至不能養家，這並非AI帶來的問題，而是早從1980年代就開始，E化與全球化全都加速了貧富落差。1980年代以降，世界籠罩於新自由主義的全球化開放市場，而企業與政府念茲在茲於推動「E化」，就結局而言，帶來的是全球性的中產階級消失。
《辛普森家族》33季第22集具體且悲傷的描述了這個現象──爸爸荷馬為了感化調皮的兒子霸子，帶他去體驗自己在核電廠的核安檢查人員生活。討厭念書的霸子非常喜歡這份工作，而且認為能夠靠這份工作養活全家「很酷」。然而當霸子立志日後也要成為技術工人之時，卻被其他大人告知：「你永遠不可能獲得這份工作。」
霸子疑問為什麼，自己究竟哪裡不夠好時，對方回答：
「在你這個世代，這份工作已經不存在了。」
以政治諷刺聞名的《辛普森家族》開播於1989年12月，當時設定荷馬為普通的核電廠工人、美枝是家庭主婦，他們雖然不算富裕，但擁有郊區的房子、車子跟門前綠地。三十年後的2020年，《大西洋》雜誌發表了一篇引起廣大迴響的文章，題為「荷馬‧辛普森的生活已經遙不可及」，藍領乃至低階中產階級的工作若不是消失殆盡，就是難以支應生活。
兩年後，《辛普森家族》製作團隊自己致敬了這篇文章，2022年播映的33季第22集是該季收尾集，總結節目組認為最重大的社會時事。這集的正式名稱是「貧民窟搖滾」（Poorhouse Rock），霸子的覺青妹妹花枝則告訴他，由於教育標準不斷提高、學生貸款負擔越愈來愈越沈重，因此霸子永遠不可能接替荷馬的職位。霸子先是說要去當網紅或者玩加密貨幣，但最後還是不得不承認：「我沒有未來。」
問題不在機器，問題在人
就像工業革命早期的動力織機一樣，1980年代以後的一切技術，也並沒有讓一般勞工廣泛受惠。AI並不是特例。
按照 Johnson 的看法，AI做的其實是跟過去所有技術一樣：「幫助最有技能、受教育程度最高的那一群人。」但說穿了，哪些人最有技能、教育程度高，某程度上來說也靠運氣──「父母轉蛋」決定了你的起跑點，無論是「軟體」的才能，或者「硬體」的遺產。
自 1980 年代起，所謂「中階技能」工作者，例如沒有念四年制大學的人，實質薪資停滯甚至下滑。麻省理工學院勞動經濟學家 David Autor 在《Noēma》雜誌寫道，科技革命「自動化消滅了一大片中階技能工作階層，包括行政支援、文書與藍領製造職缺。」
就像當年的紡紗工與織工一樣，這些人的生計就這樣融化掉了。結果是中產階級被掏空，很多人被迫轉向技能要求更低、薪資更差的工作。
根據專注美國財政健康的非營利機構 Peter G. Peterson 基金會資料，在過去四十年，即便調整通膨後，美國家庭平均收入約成長 95%，但不同收入階層之間的差距極大：收入最高的前 20%，從 1981 到 2021 年成長了 165%；收入最低的 20%，卻只成長 38%。也就是說，最富裕的一群人，在收入成長上是最窮那群人的四倍以上。
但是，Autor 卻不認為 AI 註定會讓人類繼續惡化，反而提出：「如果運用得當，AI 可以幫助恢復被自動化與全球化掏空的『中階技能、中產階級』勞動市場核心。」
在Autor、Johnson與Acemoglu的想像中，原本的藍領乃至下層中產階級，可以在AI的輔助下，帶有自尊且順利的完成工作。Johnson舉出的例證是美國「護理師執業」（nurse practitioners）的興起：「30 年前，幾乎沒什麼護理師執業的角色，現在每個小兒科診所幾乎都有。家長也非常感謝這些專業人員帶來的建議與便利，他們技能充足，但沒有醫師學位。他們之所以能做到，靠的是被賦權的專業授權。」
身體×AI：藍領工作的再興？
若應用到技術與體力的藍領工作，我們也能想像技術人員受到AI幫助。
譬如，戴上AR眼鏡的技師，可以看到即時疊加在眼前的維修指南、管線圖或診斷數據。AI的輔助讓工作更精準，大幅減少了「累到徹底吞噬靈魂」的心智負荷與錯誤導致的挫敗感。
藍領工作的核心尊嚴在於「真實地創造或修復了什麼」。當AI輔助去除疲勞和低效，讓他們能更純粹地發揮手藝和經驗判斷時，尊嚴感自然會回來。那麼剩下的問題很明顯就是──
人們會不會為這些真實有價值的勞動付錢？
這個問題就不再是科技問題，甚至不是經濟問題，而是政治問題。如果我們一再容許既得利益者跟富裕階級隨意踐踏工作本身的尊嚴，把自動化跟AI化的紅利收歸己有，而不願意透過賦稅跟福利政策分潤給其他人，那麼失業潮帶來的痛苦勢必變成社會動盪，全部的人都會因此付出代價。
這與19世紀時的狀況既相似又不同。相似之處，是機器加入了人類的生活，改變了生產方式。不同之處，是現在的機器本身會「思考」，它們與人類的共生方式將帶來更多的變數。
與大眾想像的相反，目前為止，事實上人們AI「真正對話」的能力落差似乎十分懸殊，很多人只會拿它們來生產一些模版廢文，對於欠缺與AI協作能力的人，顯然需要「再技能化」（reskill）。
最終，我們會發現，AI本身並沒有威脅人的生存，是拒絕重新分配AI紅利、拒絕福利與同理的那些人，威脅了整體人類的生存。AI 的問題，本質上從來不是技術問題，而是「民主社會願不願意承認自己不願分配」的問題。
從民主世界觀之，政府選擇怎麼面對挑戰，經常取決於那個社會的平均理解能力。如果社會的理解只停在「AI會取代人」，而沒有進入「AI節省的成本與創造的營收應該造福人類」，並且思考應該怎麼促進分配，那麼我們勢必會再次進入家庭織工與自動機布機的落敗困境之中，無處可逃。
作者為SAVOIR｜影樂書年代誌總編輯。對法蘭克福學派而言，大眾社會是一個負面的概念。他們相信，大眾（masse）如同字面所述，是無知、龐雜、聽不懂人話又好操控的集合體，稱不上有精神生活，就算有也是被事先決定的。大眾社會帶來了流行文化，大眾媒體如果顯得低俗又墮落，是基於服務大眾社會的目的，或者他們本身也就只是「烏合之眾」，不是真正意義上的專業人士。然而，在這些不登大雅之堂的流行樂、體育狂熱、偶像崇拜、實況主、網路迷因之中，我們卻還是能找到世界運轉的規則，並洞見人性企求超越的微弱燭火──為了這個原因，我研究大眾文化，我寫作。
其他人也在看
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 121
年輕愛享受不買屋、她60歲才決定出手「貸到30年新青安」：原來舒心感這麼美好｜好宅報報
「年輕時喜歡享受生活，當了一輩子租屋族，快60歲才想清楚，與其幫房東繳房貸，不如幫自己存一間房。」再幾年就屆齡退休的麗珠姐，是土生土長的台南市東區人。因晚婚晚生，育有2子的她，直到去年才強烈意識到80歲母親年事已高，希望能在熟悉的生活圈有處安身立命的自住宅；從11月開始看房，一眼相中虎尾寮重劃區一間樓中樓中古屋，今年2月以總價約1100萬元購入，並順利爭取8成、30年新青安貸款，入住後的安定舒心感，讓身為高年級首購族的她直呼：「後悔太晚買房。」Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 21 小時前 ・ 71
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 113
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 124
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 5
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 35
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 77
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了
近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 105
高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎
社會中心／李明融報導新竹攻城獅籃球隊明星球員高國豪，去年（113年）遭爆出約二哥高國強妻子劉家菱，雙方隔空交火，後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕。然而去年底高家一場家庭聚會，高家3兄弟又上演全武行，高國豪遭大哥高聖文、二哥高國強出拳狂扁，高國豪過程中還不滿狂嗆二嫂，3兄弟互告傷害等罪，全案將於近日宣判。事件曝光後，再度掀起討論，大批網友湧入高國豪IG留言問「餃子好吃否～」、「嫂子好吃嗎~」、「開卡」、「你哥為什麼要扁你？」。民視 ・ 15 小時前 ・ 17
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 65
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
郭台銘長女郭曉玲申讓出脫5180張鴻海股票！ 套現逾11億元
鴻海1日傍晚公告申報，鴻海創辦人郭台銘長女郭曉玲申讓出脫鴻海股票，受到關注。郭曉玲擔任代表人的承鋒投資公司與鋐維公司12月1日申報轉讓手中總共5180張鴻海股票，而且是全部出脫，預定轉讓期間是12月4中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 64
中客亂象惹怒日韓！中國人護照外層「套台灣護照套偽裝」網搖頭：辱華
生活中心／綜合報導南韓近來反中情緒持續升高，日本媒體也觀察，為避免被誤認成中國旅客，在首爾、釜山等鬧區佩戴「我是台灣人」徽章的台灣遊客明顯增多。此外，日本首相高市早苗日前提到台海若爆發衝突恐構成日本「存亡危機事態」，引發北京強烈反彈並祭出旅遊與進口限制，使中日關係迅速降溫。近期就有中國網友分享，將中國護照套上「台灣護照套」為避免遭到排擠，相關畫面在網路上掀起熱烈議論。民視 ・ 22 小時前 ・ 416
50歲後，過自己的人生！夫妻搭郵輪勇闖世界，不設限玩出另類第二人生
「50歲後，我一定要過自己的人生！」今年53歲的Henry年輕時喜歡和老婆自助旅行，也早早考到英語導遊、領隊的執照，卻沒有從事旅遊業。直到三年前，因緣際會帶著一票親友跑去地中海搭郵輪，大大顛覆了他對旅行的想像，更意外開啟斜槓中年，甚至找到人生第二春！幸福熟齡 ・ 21 小時前 ・ 5
股市慘賠改買房！他見證台南「1字頭到5字頭」波段大紅利 5大選屋原則：只買預售長抱累積5間房｜好宅報報
在高鐵南來北往的通勤奔波生活中，65年次的科技業三寶爸張先生，用嚴謹數據與未來視角，搭配理性與經驗，5年前陸續布局台南高鐵特區預售案。他以自住需求作出發，鎖定3、4房產品物件，在第七波信用管制還未上路前便自我克制貸款比例、避開老屋，以防將來傳承到孩子手上屋齡過老，確保未來下一代能擁有品質與價值兼具的房產。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 21 小時前 ・ 21
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 1 天前 ・ 67
不是飲食！睡覺「做1事」大增67%糖尿病風險：一堆人慘了
天氣轉涼，很多人喜歡洗澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。醫師魏士航表示，此舉其實會危害健康！研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 4