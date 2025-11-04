當代傳奇吳興國攜手Z世代重現莎翁經典 《暴風雨》開啟傳承新章

當代傳奇劇場2004年改編莎士比亞經典作品《暴風雨》，找來香港大導演徐克與奧斯卡美術設計葉錦添聯手打造，首演時掀起劇壇轟動與熱烈迴響。2025年底，這部經典再度重返舞台，吳興國不僅再披戰袍，更將率領Z世代新生代演員共同開啟傳承新章。

當代傳奇劇場4日舉行《暴風雨》年底經典再現宣告記者會，導演兼主演吳興國、製作人林秀偉與主要演員朱柏澄、黃若琳、許立縈、陳子羽、林伯諺、李軒綸共同出席，並帶來精彩片段演出。

廣告 廣告

《暴風雨》是一齣融合傳統京劇與現代表現形式的奇幻舞台鉅作，2004年首演時便以龐大舞台與強烈視覺衝擊震撼觀眾。吳興國指出，《暴風雨》是莎士比亞最具想像力的傳奇劇作之一，劇中充滿魔法與奇幻，他希望藉經典復刻，讓年輕演員獲得更多創作能量，也讓觀眾再次感受京劇與傳統戲曲的當代表現魅力。

談及劇場使命，吳興國動情表示，過去他一直在思考：「京劇傳統這麼精緻，我們要怎麼去嫁接，才能走到世界、走向未來？」從莎士比亞到現代文學，他們不斷挑戰自己，「那時以為是勇敢，其實是用生命去實驗。」當時也不知道21年後的今天，這齣戲還可以再演。

吳興國說，雖然他也拍過電視、電影，但始終知道回到劇場才是自己的本位，而他所做的一切，在創立青年團時才真正理解，其實一切都是為了未來的希望。吳興國：『(原音)當我在10年前成立一個青年團的時候，我才知道，我做了半天，是幫他們來鋪這條紅地毯，這個紅地毯如果鋪得越工整，看得越遠，我覺得那才是我們未來的希望。』

製作人林秀偉也坦言，「這次排練特別有感觸，2004年演出是一批人，2025年又是一批Z世代。」她指出，重啟的不只是服裝與道具，而是人的精神與態度，「從美學、文化內涵到敬業精神，都要重新傳遞，最重要的是那份熱愛藝術的心。」

Z世代代表朱柏澄則分享，《暴風雨》有一部紀錄片，記錄了徐克導演、葉錦添老師與前輩們的創作過程。他看到許多老師當年的樣子，也看到有些人已不在了。有機會參與這齣製作的每個人，包括他在內都很珍惜，也深受感動。朱柏澄 ：『(原音)所以我覺得不只是我，就是參與這一個製作的所有的老師剛剛講Z時代，不管是Z世代，還是九零後的所有的演員跟工作人員，其實在這個過程當中，我們是很珍惜的，而且我們也進而更了解說，我們的老師們為什麼需要這麼的勇敢，不斷的去用古典文學又創作這件事情，那也讓我們很受鼓勵。』

《暴風雨》描繪魔法師波布羅在孤島上以寬恕化解仇恨的故事，是莎士比亞最後一部劇作，蘊含人性、權力與救贖的深意。這次在當代傳奇劇場手中，不僅重現經典，更讓「傳承」成為最動人的魔法。

勤誠2025藝文盛典《暴風雨》將於 12月12日至14日在國家戲劇院 盛大公演，12月20日於台中國家歌劇院大劇院、12月27日及28日於高雄衛武營國家戲劇院 接續登場。購票請洽 OPENTIX 兩廳院文化生活。