當代傳奇吳興國攜手Z世代重現莎翁經典 《暴風雨》開啟傳承新章
當代傳奇劇場2004年改編莎士比亞經典作品《暴風雨》，找來香港大導演徐克與奧斯卡美術設計葉錦添聯手打造，首演時掀起劇壇轟動與熱烈迴響。2025年底，這部經典再度重返舞台，吳興國不僅再披戰袍，更將率領Z世代新生代演員共同開啟傳承新章。
當代傳奇劇場4日舉行《暴風雨》年底經典再現宣告記者會，導演兼主演吳興國、製作人林秀偉與主要演員朱柏澄、黃若琳、許立縈、陳子羽、林伯諺、李軒綸共同出席，並帶來精彩片段演出。
《暴風雨》是一齣融合傳統京劇與現代表現形式的奇幻舞台鉅作，2004年首演時便以龐大舞台與強烈視覺衝擊震撼觀眾。吳興國指出，《暴風雨》是莎士比亞最具想像力的傳奇劇作之一，劇中充滿魔法與奇幻，他希望藉經典復刻，讓年輕演員獲得更多創作能量，也讓觀眾再次感受京劇與傳統戲曲的當代表現魅力。
談及劇場使命，吳興國動情表示，過去他一直在思考：「京劇傳統這麼精緻，我們要怎麼去嫁接，才能走到世界、走向未來？」從莎士比亞到現代文學，他們不斷挑戰自己，「那時以為是勇敢，其實是用生命去實驗。」當時也不知道21年後的今天，這齣戲還可以再演。
吳興國說，雖然他也拍過電視、電影，但始終知道回到劇場才是自己的本位，而他所做的一切，在創立青年團時才真正理解，其實一切都是為了未來的希望。吳興國：『(原音)當我在10年前成立一個青年團的時候，我才知道，我做了半天，是幫他們來鋪這條紅地毯，這個紅地毯如果鋪得越工整，看得越遠，我覺得那才是我們未來的希望。』
製作人林秀偉也坦言，「這次排練特別有感觸，2004年演出是一批人，2025年又是一批Z世代。」她指出，重啟的不只是服裝與道具，而是人的精神與態度，「從美學、文化內涵到敬業精神，都要重新傳遞，最重要的是那份熱愛藝術的心。」
Z世代代表朱柏澄則分享，《暴風雨》有一部紀錄片，記錄了徐克導演、葉錦添老師與前輩們的創作過程。他看到許多老師當年的樣子，也看到有些人已不在了。有機會參與這齣製作的每個人，包括他在內都很珍惜，也深受感動。朱柏澄 ：『(原音)所以我覺得不只是我，就是參與這一個製作的所有的老師剛剛講Z時代，不管是Z世代，還是九零後的所有的演員跟工作人員，其實在這個過程當中，我們是很珍惜的，而且我們也進而更了解說，我們的老師們為什麼需要這麼的勇敢，不斷的去用古典文學又創作這件事情，那也讓我們很受鼓勵。』
《暴風雨》描繪魔法師波布羅在孤島上以寬恕化解仇恨的故事，是莎士比亞最後一部劇作，蘊含人性、權力與救贖的深意。這次在當代傳奇劇場手中，不僅重現經典，更讓「傳承」成為最動人的魔法。
勤誠2025藝文盛典《暴風雨》將於 12月12日至14日在國家戲劇院 盛大公演，12月20日於台中國家歌劇院大劇院、12月27日及28日於高雄衛武營國家戲劇院 接續登場。購票請洽 OPENTIX 兩廳院文化生活。
其他人也在看
王子當面向范姜彥豐鞠躬道歉！ 二度聲明「賠償金額超過負荷」：我不會逃避
王子邱勝翊因為被范姜彥豐指控，介入他與粿粿之間的婚姻，輿論譁然。他於4日晚間再度打破沉默，發出長篇712字聲明，表示自己是真心面對，也有親自向范姜彥豐當面鞠躬道歉，並商討賠償金額，只是金額過高，真的無力償還，導致協商破局，也透過聲明表示：「我能理解社會⼤眾對我的不滿，但有⼀些指控已經超乎我的想像」、「懇請⼤家，事實的責難⽌於我，我全權承擔。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
GD首攻大巨蛋親曝BIGBANG喜訊！甜用中文喊話：我是權志龍
GD權志龍首次登上台北大巨蛋開唱，吸引4萬粉絲朝聖！演唱會上，他不僅宣布BIGBANG明年四月將登上科切拉舞台，更以中文寵粉互動，讓全場瘋狂。TVBS新聞網 ・ 1 天前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 1 天前
王子、粿粿美國行新照曝光！網驚爆「聖地牙哥偶遇」 兩人面露燦笑
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。其中，「美國行」就被認為是這場婚姻的關鍵轉折點，事件爆發後，就有中國網友曝光曾在聖地牙哥偶遇粿粿、王子的照片，驚嘆「世界真小」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
棒球／「不死鳥」宣告復出？郭泓志PO文說決定復出、粉絲瘋猜去哪兒
台灣傳奇球星郭泓志曾歷經8次開刀治療手肘、肩膀，但卻總是能戰勝傷痛重返投手丘，也讓他獲得「不死鳥」的封號，近年他將重心轉往演藝圈轉型主持人，不過4日晚間郭泓志突然在自己的社群媒體曬出自己指導年輕球員投球姿勢的照片，還驚人地寫下：「我決定復出」，貼文一出馬上引起粉絲暴動，瘋猜他是否要續寫不死鳥傳奇。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
黃明志認和謝侑芯共度一夜！酒店曝光座落金三角區 一晚萬元景觀絕佳
IG擁有53萬粉絲追蹤的31歲網紅謝侑芯，擁有甜美外型與傲人身材，因曾任護理師被封為「護理系女神」。她上月在國外工作時猝逝，卻爆出馬來西亞歌手黃明志捲入此案。他坦承跟謝侑芯一起過夜，現場也被搜出壯陽藥、毒品。隨著案情受到注目，兩人過夜的高級酒店也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿王之旅曝光！王子回眸粿粿畫面被拍，網笑：以為出國就安全？
近日更有中國網友在小紅書曝光照片，指出早在今年3月底，就曾於美國聖地牙哥巧遇王子與粿粿同行造咖 ・ 12 小時前
5年情斷！任容萱證實分手 被問Selina懷二胎回應了
5年情斷！任容萱證實分手 被問Selina懷二胎回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
小S絕美二女兒曝喜歡類型！不捨具俊曄暴瘦全家都這樣做
【緯來新聞網】小S二女兒Lily（許韶恩）被稱最像姨媽大S，今（4日）出席內衣品牌快閃店活動，坦言不緯來新聞網 ・ 8 小時前
小禎無辜捲入粿粿、范姜彥豐婚變 本尊怒發聲：有病嗎？
粿粿與范姜彥豐3年婚姻生變，雙方目前透過律師協商離婚。今有爆料指出2人已分居，粿粿新的落腳住處，是王子的好友胡釋安和胡小禎的住所，對此，小禎本人也親自在相關新聞下方留言，傻眼說：「有病嗎？」可見對於此傳聞相當不滿。范姜彥豐日前爆料妻子婚內與「王子」邱勝翊有不倫情，引發譁然。粿粿1日拍片認錯，坦承與王自由時報 ・ 1 天前
金馬男星結婚了！對象是《浪姐》女星 2年前高調認愛
金馬男星結婚了！對象是《浪姐》女星 2年前高調認愛EBC東森娛樂 ・ 1 天前
小S女兒曝具俊曄暴瘦近況 家人心疼「狂夾菜給他吃」
小S（徐熙娣）的17歲女兒Lily許韶恩，今年七月才以藝術家身分，舉辦個展，她近期又多了內衣品牌大使的身分，4日舉辦記者會。先前具俊曄曾被目擊在金寶山陪伴大S（徐熙媛），身材消瘦許多，被問到具俊曄的近況，Lily表示，每個禮拜具俊曄都還是會來他們家吃飯：「大家看到他都趕快夾肉夾菜給他吃！要健康、健康才好！」希望能早日走出傷痛，語帶不捨。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
坤達逃兵超後悔！剛到加拿大即返台 吳宗憲曝當下狀況「不滿還被上銬」
吳宗憲指出，坤達得知消息時，節目團隊已降落加拿大機場，當下便表明願意返台面對司法處理。吳宗憲曾詢問是否先完成拍攝再返國，對方仍選擇即刻回台，「他說還是回去好了」，顯示其誠意與責任感。對於外界關注坤達是否將繼續留在《綜藝玩很大》，吳宗憲坦言目前會讓對方暫時...CTWANT ・ 1 天前
又一個資源逆天新疆美女！仙俠大製作加持，她有望成為下一個迪麗熱巴？
近期，由成毅主演的熱門仙俠劇《天地劍心》正在熱播，其中一位少數民族臉孔的演員引發關注：她就是來自新疆的加奈那，飾演劇中既溫柔又陰暗的卿離角色。作為央視女主角與仙俠大製作的雙重加持，加奈那的曝光度和話題性正在迅速累積，網友甚至將她與佟麗婭、古力娜扎、迪麗熱巴、哈尼克孜並列，封為「新疆五美」之一。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳喬恩《山河枕》霸氣長公主上線 自信喊話宋茜：打仗從沒輸！
陳喬恩在古裝陸劇《山河枕》中飾演霸氣十足的長公主，她本人非常得意自己的公主造型，日前更在IG上向自己飾演的「長公主」告白：「我很喜歡長公主，她很立體、很有趣、很傲嬌、很複雜、很純粹，愛恨分明，但她對愛非常純真。」鏡報 ・ 7 小時前
黃明志爆出在現場又涉毒！謝侑芯好友「最強奶媽」揭內幕開嗆：根本心裡有鬼
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導曾被封為「護理系女神」的網紅謝侑芯日前驚傳在馬來西亞猝逝，享年31歲，不料昨（2）日卻爆出歌手黃明志當時在現場，且還因涉...FTNN新聞網 ・ 1 天前
粿粿、范姜「生產費互撕」！鄭家純揭月子中心內幕掀議：網軍別帶風向
粿粿、范姜「生產費互撕」！鄭家純揭月子中心內幕掀議：網軍別帶風向造咖 ・ 1 天前
金鐘影帝認了閃兵 薛仕凌赴新北檢自首
從王大陸開始綁起的「閃兵肉粽串」，在檢警3波強勢拘提，以及唐振剛前往自首，涉嫌透過「閃兵集團」偽造體位逃避兵役的藝人累積已有15人。今（4）日中午，金鐘影帝薛仕凌也現身新北地檢署，主動自首說明昔日未當兵疑點，約莫1個多小時後神情平靜離開現場，未對媒體發表太多意見。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
謝侑芯之死重大轉折！吉隆坡警方證實「以謀殺罪調查」
謝侑芯案今（4）日迎來突破性進展！馬來西亞吉隆坡總警長拿督法迪爾宣布，警方將援引謀殺罪調查此案！三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前