《當代客語文學寫作》新書發表 點亮時代之聲

《當代客語文學寫作》新書發表 點亮時代之聲

客家委員會為了推廣客語文學寫作，113年起與鏡文學合作辦理「客語文學作家創作計畫」，邀請7位當代客籍作家，甘耀明、高翊峰、李旺台、吳鳴、張郅忻、張芳慈與羅思容，以客語文學書寫創作，歷經1年半創作出版客語小說、散文、詩歌等7本作品，讓母語以現代文學形式進入主流視野，並同步製作發行有聲書、電子書，展現客語文學的獨特魅力，為臺灣文壇注入新活水。

客家委員會主委古秀妃表示，作品題材從傳統客庄到近未賽博龐克末世，從日常書寫到神話寓言，展現客語的豐富與多元。創作是一件很不簡單的事情，自己十分地欽佩，創作是一個非常偉大、非常神聖的事情。也因為有創作，大家才可以讀到幾百年、幾千年前留下來的作品。今天的創作也會留給後代，後輩持續自由創作，文化才能不斷傳承下去。

廣告 廣告

這七部作品讓大眾看見了客語書寫的遼闊邊界，包含甘耀明長篇小說《我的鴉鵲公主》、高翊峰長篇小說《跳童》、李旺台短篇小說集《𠊎屋下个番檨樹》、吳鳴散文集《豐田歲時記》、張郅忻散文集《覓蜆仔》、羅思容詩集《月光歸路》、張芳慈詩集《爧》。

客委會表示，在年輕世代逐漸失去客語能力的情況下，透過7部當代客語書寫作品問世，為臺灣文學種下了新的種子，期待成為客家後生閱讀的起點，並鼓舞更多創作者投入客語書寫，也藉由文學作品讓更多人親近、認識客家。