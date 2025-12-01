「當代藝術的反身日常」座談會 6日下午在新營文化中心登場

李迪權的巨幅版畫「聖徒」及系列作品故事富含深意。（文化局提供）

記者陳佳伶／新營報導

文化局《反身日常─2024南瀛獎得主特展》，六日下午三時將在新營文化中心舉辦「當代藝術的反身日常」座談會，座談將討論當代藝術於台灣，乃至國際所顯現反身性傾向，並深入探討「南瀛獎」做為藝術類徵件比賽，所扮演的特殊角色及其發酵的延伸效益。

文化局指出，《反身日常－2024南瀛獎得主特展》，即日起至十四日在新營文化中心第一、二、三畫廊展出；集結2024年南瀛獎得主李迪權、廖昭豪、鄭子芸與張益誠的創作成果，透過多元媒材與深刻視角，展現藝術如何從日常出發，引領大家看見更深的文化意涵。

策展人徐婉禎特別邀請獨立策展人羅秀芝，以及台南藝術大學藝術史學系助理教授許遠達與藝術家李迪權、廖昭豪、鄭子芸、張益誠等四名2024南瀛獎得主，以「當代藝術的反身日常」，為題進行藝術專題座談。

小朋友們窺視廖昭豪的作品鐵皮屋裡的城市風景。（文化局提供）

南瀛獎是文化局長年推動的重要藝術徵件計畫，在發掘具潛力與實驗精神的藝術創作者，並提供展出平台與創作支持，進一步激發南瀛獎得主創作能量；透過展覽、座談期盼讓「南瀛獎」不僅是榮譽的象徵，更是藝術家持續創作的重要支撐。

文化局表示，歡迎民眾踴躍前往新營文化中心欣賞展覽，並預先報名六日的「當代藝術的反身日常」座談會，當天出席即有機會獲得神秘驚喜小禮物，並可一同深入探討藝術與生活之間的交織與反思，感受藝術如何在日常中發芽，在反思中前行。