卓揆：提高中部醫療服務量能 打造雙核心照護體系

行政院長卓榮泰今（24）日前往臺中市出席「衛生福利部豐原醫院附設后里綜合長照機構」落成啟用典禮時表示，截至今年10月，臺灣65歲以上人口約463萬8000人，占總人口19.9%，距離「超高齡社會」門檻20%，僅差0.1個百分點。今日后里綜合長照機構啟用後，不僅提高中部地區的醫療服務量能，加上2027年預定完工的「豐原醫院后里分院」，將為在地醫療與長照服務打造雙核心照護體系。

卓揆指出，在執行「長照2.0」的10年中，投入經費從49.5億元增至926億元，增加18.7倍；照服人力從2.5萬人增至10萬人，增加4倍；服務人數從9萬人增至75.7萬人，增加8.4倍；長照據點從720處增至15,051處，增加21倍。這些具體成效不僅解決許多家庭照顧壓力及困難，也使「長照2.0」服務滿意度高達9成以上，為2024年施政滿意度最高的項目之一。

卓揆提到，「長照3.0」將於明年正式上路，整體預算規模超過1100億元，待明年度中央政府總預算案通過後，屆時，入住住宿式服務機構使用者補助方案，將有希望從現行每年12萬元增至18萬元。

卓揆說，「長照3.0」有八大目標：第一，「健康促進」，包括注重生活規律、多運動、注意飲食及身心靈調適；第二，「醫（療）照（顧）整合」，結合「居家醫療照護整合」及「大家醫計畫」，加強急重症照顧；第三，「積極復能」，縮短出院到長照銜接的時間，過去「長照2.0」將銜接時間由51日縮短至4日，未來「長照3.0」將縮短至1至2日，迅速銜接照護落差；第四，「提升機構量能」，機構式住民補助將從現行每年12萬元提高至18萬元，減輕家庭負擔。

卓揆進一步指出，第五，「強化家庭支持」，提供照顧者喘息服務，並為照服員建立友善職場環境，使照護工作更具尊嚴；第六，「導入智慧照顧」，以科技輔具減輕人力負荷；第七，「落實安寧善終」，提前規劃末期醫療照護，落實善終權益；第八，「人力專業發展」，透過優化照服員勞動條件、擴大外籍中階技術人力進用等，及推動照顧分級派工，以補足長照人力缺口。另也擴大「急性後期整合照護計畫」服務對象，不再以年齡作為區分，讓失智失能或重症患者皆得到照顧。

