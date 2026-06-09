當代館《記憶的囚徒困境》 重構記憶圖景

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記者范瑜／專題報導

台北當代藝術館《記憶的囚徒困境》展覽，即日起至8月30日於2樓展區展出，邀集來自臺灣與比利時的8位藝術家共同參與，透過錄像、聲音、光影與空間裝置等多元媒材，探討記憶如何在個人經驗、他者見證與媒介傳遞之間被建構、保存與改寫，在資訊高度碎片化與演算法主導的時代中，重新檢視記憶的形成機制，帶領觀眾思考所相信的過去，究竟是真實的再現，還是不斷被重組與協商的結果。

從囚徒困境出發 思考記憶不確定性

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展覽以「囚徒困境」作為理解記憶的結構性隱喻，將個人記憶、集體經驗與媒介敘事置於同一空間中相互對照，當記憶必須依賴他者、媒介與敘事才能被保存與確認時，也可能在猜測、防衛、轉述與沉默之中持續偏移，作品透過不同視角回應記憶的不確定性，讓彼此錯位的敘事同時存在，呈現共享真實與個人經驗之間的複雜關係，並透過家庭、歷史、夢境與創傷等不同面向的探索，邀請觀眾重新檢視自身與記憶的關係，也思考在充滿不確定性的時代裡，人們如何理解過去、認識他人，並重新拼湊屬於自己的記憶圖景。

展覽首先從「記憶感」的生成出發，探討記憶與感知之間曖昧而流動的關係。丁常恩作品《她可能的在場證明》，以親人認知停留於童年的生命經驗為創作起點，結合影像、毛玻璃、光線與持續運作的掃地機器人，呈現記憶在時間與身體之中逐漸錯位的狀態；比利時藝術家大衛．克拉耶伯則於《Travel》中運用電腦生成影像與療癒音樂，帶領觀眾穿越森林、草地與農田等場景。這些風景看似熟悉，卻無法對應任何具體地點，如同介於真實與想像之間的集體記憶，引導觀眾重新思考記憶與經驗的來源。

家庭夢境交織 記憶重新補寫創造

接續聚焦家庭、夢境與歷史敘事如何影響記憶的建構。張庭甄作品《路過的索引》從家庭故事、童年作文、口述訪談與通靈事件出發，透過反覆書寫與影像拼貼，逐步接近那些被隱藏或遺忘的家族記憶，呈現記憶在重述過程中的變形與增生；蔡昱廷則以《歡迎回到海平線》及《接肢》兩件作品，結合夢境、林業歷史與個人創傷經驗，並以章魚觸手象徵記憶的斷裂與再生，探討真實與虛構之間逐漸模糊的界線；田子平《金閣寺沉沒—在映照之前》則透過多重敘事並置的錄像形式，在歷史事件、個人願望與想像敘述之間來回穿梭，呈現記憶如何被重新排列、補寫與創造。

最後將焦點轉向創傷記憶與陪伴者的角色，由長期跨足劇場與表演藝術領域的李國漢、王芳寧及鄭兆恩，從不同角度回應創傷經驗的傳遞與理解。其中，李國漢《你的傷是物自身嗎？》透過錄像裝置呈現創傷在語言中的失焦與斷裂；王芳寧《在》以光作為媒介，引導觀眾重新感受自身存在；鄭兆恩《載》則透過聲音創作描繪陪伴者與創傷共存的狀態，3件作品彼此交織，使觀看成為一場在理解與無法完全理解之間，逐步靠近他人生命經驗的過程。

《記憶的囚徒困境》特展，即日起至8月30日於台北當代藝術館展出。（台北當代藝術館提供）

丁常恩《她可能的在場證明》，探討記憶如何在時間與身體之中產生錯位。（記者范瑜攝）

大衛．克拉耶伯《Travel》運用電腦生成影像與療癒音樂，帶領觀眾穿越森林、草地與農田等場景。（記者范瑜攝）

張庭甄《路過的索引》以家庭故事、童年作文、口述訪談等，靠近那些被遮蔽的家族記憶。（記者范瑜攝）

蔡昱廷作品以章魚觸手象徵記憶的斷裂與再生，探討真實與虛構之間逐漸模糊的界線。（記者范瑜攝）

鄭兆恩《載》透過聲音創作描繪陪伴者與創傷共存的狀態。（記者范瑜攝）

李國漢、王芳寧及鄭兆恩3件作品彼此交織，使觀看成為一場在理解與無法完全理解之間，逐步靠近他人生命經驗的過程。（記者范瑜攝）