當作業都完美如何評分？ AI衝擊的校園信任風暴

數學老師Jodi過去將考古試題，改寫為生活應用題……但近期學生答案近乎一致性趨近「完美」，少見錯誤。她嘆道，幾乎放棄課後作業，完全以考試分數做為期末成績的主要元素。

文／廖漢原 （中央社駐紐約記者）

2022年11月，OpenAI推出全球首個生成式人工智慧（Generative AI）App――ChatGPT驚豔全球，並迅速改變人類生活連結模式。生成式AI橫空出世僅是全球第四次工業革命的開端，大批白領工作可能將消失，AI類股在資本市場飛騰三年期間，看似無所不能的AI已劇烈改變各階層的學習。

學生下指令就能找資料 作業原創或抄襲說不清

傳統數位學習架構下，學生在線上選課、取得教材、上課、提問、蒐集資訊與繳交作業，教師同樣在線上建立教學內容、授課、溝通、考試與評核。網路工具讓教育更有效率，教與學兩造均可透過一般搜尋功能強化知識範疇，學生創造獨立內容。

疫情後，非實體課程成校園常態，雖恢復正常人際互動，但教師仍可透過課程與作業設計，在任何時刻地點了解課堂學習進度，並運用內部與外部檢索軟體查核日常作業、考試答案與論文報告是否涉及造假與過量抄襲。如今AI快速改變教學之間的信任。

ChatGPT與後來居上的谷歌（Google）Gemini、微軟（Microsoft）Copilot等普遍性人工智慧App衝擊校園運作基礎。AI回答時事與科普知識的正確性與廣泛性越來越強，專精於專業知識的AI系統也應運而出。老師與學生都戰戰兢兢，也憂心忡忡。

各級教育透過成績考核，做為學生進一步研修與授予學位的評量標準。學生大量運用AI撰寫報告作業，老師也使用AI備課，首先衝擊以文字、圖像為主的人文科學教育，過去學生耗費大量時間蒐集、閱讀、消化、理解問題，如今可彈指間取得統整後的結論。

AI高能算速進一步侵蝕數理與設計課程。商品、時尚、網頁、行銷與建築等課程長期使用數位設計工具，如今繪圖處理器（GPU）可快速創造新圖像、修飾舊圖像，想像力不遜於人腦。另一方面，需要大量數據與程式建構課程的財務與經濟課程，學生如今可能無須在Excel報表中掙扎。

AI彙集生成資料與原創資訊難以區隔，但完整性與適切度經常超越人類原創，導致校園出現紛爭。美國已出現學生控告教師誤判學生原創等事件。

AI讓學生不用讀書 老師無須準備教材？

「皮尤研究中心」（Pew Research Center）2025年民調顯示，2024年美國13歲至17歲青少年使用AI聊天室做家庭作業的比例為26%，較2023年的13%提高一倍。學生對ChatGPT的認識快速提升，54%的受訪者認為使用ChatGPT研究新主題是可接受的，只有9%認為不可接受。

AI快速衝擊校園體制。在美國西岸中學擔任數學老師的Jodi過去將中學初級考古試題，改寫為生活應用題，例如儲蓄利率與購物折扣等計算題，做為課後作業；但近期學生答案近乎一致性趨近「完美」，少見錯誤。她嘆道，幾乎放棄課後作業，完全以考試分數做為期末成績的主要元素。

相同狀況也發生在英文老師Terence身上，過去課後申述作文是總成績的重要成分，現在僅做參考，課堂習作、筆試與隨堂口試決定最終學期成績。他說，還好將屆齡退休，否則不知未來如何當老師。

校園中充斥「學生不用讀書」與「老師無須準備教材」等論述，考驗21世紀的教育。

借鏡紐約知名設計學校 負責任面對AI教育變局

知名品牌設計師凱文克萊（Calvin Klein）、麥可寇爾斯（Michael Kors）與實境節目《決戰時裝伸展台》（Project Runway）評審妮娜賈西亞（Nina García）等都來自位於紐約公立學校「時尚設計學院」（Fashion Institute of Technology，FIT）。

以創作為核心的FIT早有清楚的教學原則――以學術誠信（Academic Integrity）、資料隱私權（Data Privacy）與負責任使用（Responsible Use）為核心，學生在課程中與成果發表場合都必須尊重著作權。在教師指導下，如引用或受他人意象啟發，必須揭露資訊。FIT在2025年成立「AI運用、負責與適應委員會」（AI Usage, Responsibility, and Adaptation，AURA），因應未來變局。

FIT進一步強化運用AI原則，在資料安全（Data Security）規範下，不得將屬於機密、個人所有權或可辨識、屬於他人的資訊（Personally Identifiable Information，PII）匯入AI工具。如果教師核准使用，必須清楚揭露及標示。

時任FIT校長布朗（Joyce Brown）在秋季課程集會時指出，AI影響所有生活面向，FIT課程如今出現許多AI工具，科技快速推進令人難以捉摸，在教學與創意展現上都有新的驚喜，但也衍生出道德、誠信與安全等重大問題。

她鼓勵教師，現在是非常困難與挑戰的時刻，高等教育如在十字路口，大家必須冷靜，持續向優秀學生敞開大門，有自信正面改變社會。

圖說:學生大量運用AI撰寫報告作業，老師也使用AI備課，首先衝擊以文字、圖像為主的人文科學教育。（Ground Picture/Shutterstock.com）