「當你們以為結束，TY宣又重新燃起」—蔡宜軒把放棄做成一首歌
新生代歌手蔡宜軒近日接受Podcast節目【尷尬專訪中】專訪，深度暢聊他的音樂與演藝之路。從立志當藝人的童年夢想，到屢戰屢敗的選秀經歷，再到戲劇性地拿下選秀節目總冠軍，蔡宜軒的奮鬥史比起戲劇更為精彩。他不僅分享了新歌誕生背後將別人的歌拿回來的創作插曲，更坦誠公開他參加選秀，最終扭轉人生的關鍵時刻。
夢想啟航：從小學立志，卻屢遭淘汰
蔡宜軒的演藝之路，早在童年便已奠定志向。他透露：「我從小大概五六年級吧，我就決定我覺得我的目標就是當藝人。」這個堅定的信念成為他一路前行的動力。然而，夢想的道路並非一帆風順。在追逐夢想的最初幾年，蔡宜軒坦言：「前面幾年基本上參加所有的選秀都是海選就沒有上的那一種。」
這段屢遭挫敗的經歷，曾讓他一度萌生放棄的念頭。他就像許多在現實中碰壁的追夢者一樣，面臨著夢想與現實的巨大拉扯。然而，一個看似不經意的決定，卻成了他人生的轉捩點，為他帶來了戲劇性的反轉。
戲劇性轉折：一通電話換來總冠軍
就在蔡宜軒準備放棄之際，他的朋友去參加了一個當時熱門的選秀節目——《超級接班人》。這突如其來的機遇，讓他心中再次燃起火花，不過動機卻非常單純：「欸他去參加了，我去給他一個驚喜，我也偷偷報名一下好了。」
然而，蔡宜軒的參賽方式卻與眾不同。他並非遵循正規流程參加海選，而是在所有海選都結束後，選擇了最直接也最需要勇氣的方式——「我自己打電話給製作單位」。他主動詢問製作單位：「請問你們還有要徵人嗎？我說我還想報名。」
最終，蔡宜軒獲得了一個獨立到小房間去徵選的機會，與其他參賽者都未一起徵選。更具戲劇性的是竟然成功了：「結果我上了！」而他那位給他靈感的最初朋友，卻遺憾地在海選就被淘汰。
這場突如其來的成功，讓蔡宜軒從一個幾乎被夢想淘汰的人，搖身一變成為黑馬。他一路過關斬將，在節目中比了整整八個月，最終拿下了總冠軍的殊榮。這段經歷不僅證明了他的實力，更體現了他在面對困境時，那股不服輸、勇於爭取的堅韌性格。
音樂新生：為別人做的歌，最終屬於自己
除了選秀的精彩歷程，蔡宜軒也在專訪中分享了他新歌的誕生故事，同樣充滿戲劇性。
這首歌曲的製作其實早在去年就已經完成，但它一開始的目標聽眾並非蔡宜軒本人：「它一開始並不是我自己要的歌，我是做給別人的歌。」
他當初有一個明確的計畫，是為一支「小女團」量身打造她們的單曲。然而，由於負責的單位更換，這個單曲計畫最終「胎死腹中」。面對這首即將被塵封的音樂作品，蔡宜軒展現了創作者對作品的熱愛與堅持。
他表示：「可是因為太喜歡這首歌了，所以我決定把它拿回來改成自己想要的樣子，所以才會誕生這首歌。」這種將作品從別人的夢想中拯救回來，並重新賦予其個人生命力的過程，深刻展現了蔡宜軒對音樂的執著與品味。他將這首歌曲重新詮釋，加入了自己獨特的風格與故事，讓它成為專屬於蔡宜軒的音樂標籤。
蔡宜軒的故事，是許多懷抱夢想的人的縮影：從不斷的失敗中積累能量，在關鍵時刻展現出令人意想不到的行動力，最終將不可能化為可能。他的音樂，是他人生故事的延續，充滿了激情與不妥協。
蔡宜軒 ：https://www.instagram.com/t.y.xuan/
