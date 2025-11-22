當你獨自旅行的時候／琴蔓古麗

琴蔓古麗

天微微寒冷了

你打起背包

在高鐵與曠野的交錯中

擦肩而過了平日的慵懶

從立冬到小雪

從煙薰火燎到凝神靜氣

我在孤單裏感受生命的急迫

曾經乘著春風的密語

在屈子與臥龍的故里

尋找童真的戀情

那些圍爐夜話的靈魂

讓我以善意的微笑

一路向前

在上千上萬次輪回後

居然都一言不發了

在這個

遠離雪原的小雪之夜

遙遠而蒼茫的呐喊

在嘈雜的世間一遍遍迴響

只有靜心等待的人

才能一字一句

聽的真真切切

寫於 2025年11月22 小雪之夜

（圖：作者提供）