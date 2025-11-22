台灣好報

當你獨自旅行的時候／琴蔓古麗

好報 編輯

琴蔓古麗

天微微寒冷了
你打起背包
在高鐵與曠野的交錯中
擦肩而過了平日的慵懶

從立冬到小雪
從煙薰火燎到凝神靜氣
我在孤單裏感受生命的急迫
曾經乘著春風的密語
在屈子與臥龍的故里
尋找童真的戀情
那些圍爐夜話的靈魂
讓我以善意的微笑
一路向前
在上千上萬次輪回後
居然都一言不發了

在這個
遠離雪原的小雪之夜
遙遠而蒼茫的呐喊
在嘈雜的世間一遍遍迴響
只有靜心等待的人
才能一字一句
聽的真真切切

寫於 2025年11月22 小雪之夜

（圖：作者提供）

