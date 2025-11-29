當使命來敲門／楊菊華

楊菊華

最近讀茨威格的《人類群星閃耀時》書中的這句話令我動容——“一個人最大的幸福，莫過於在人生的中途，富有創造力的壯年，發現自己此生的使命”。它好像在告訴我們，人的成長與使命的覺醒，是講究機緣的，太早無力把握，太晚又容易徒留感慨。

我們身邊有許多步入中年的朋友，能在人生中途清晰地找到自己的方向，已經是幸運了。而比較常見的情形，是有些人渾渾噩噩活了半輩子甚至一輩子，都沒有想清楚自己想要的到底是什麼，生命的價值和意義是什麼？

廣告 廣告

《朗讀者》中有一期節目，其中有一段話寫到“不是每個人都能找到人生的方向感，又恰好擁有與這個夢想相匹配的能力”。

如果一個人的認知到的使命，超過了你當時的能力，而那時候的你或許還年輕，或許還心性未定，還無力承載你當時的認知，無法承載你當時意識到的使命。那麼你大概率就會錯過一次認知與實踐的融合，錯過一次成長的可能。

又或者你認識到使命時比較晚，此時在柴米油鹽醬醋茶的生活中，在房貸車貸的消磨中，即使認知到位，你的內心還是會有一番撕扯掙扎，又似乎失去了與認知相匹配的勇氣。

一個人成長的路上，最恰當的時機，最富有創造力的年齡，你清晰地找到了自己的使命和價值意義，並擁有去實踐的能力和勇氣。倘若再幸運一點，剛好遇到了志同道合的小夥伴，並肩前行，一切都剛好，那得是多麼的幸運。

在金庸的武俠世界裏，就有這樣一個令人嚮往的人物——《射雕英雄傳》裏的郭靖。

他正值精力旺盛的壯年，找到了自己這一生的責任所在。初期的郭靖總給人憨厚遲鈍的印象，天資並不出眾。幼時在江南七怪門下習得武學根基，後來有幸得到全真教馬鈺傳授“內功心法”，又承蒙洪七公指點“獨門絕技”。最終在襄陽城下，面對蒙古鐵騎壓境，他完成了從“習武之人”到“為國為民的俠之大者”的蛻變。

那時的他不僅武功登峰造極，在江湖中也聲名顯赫。他尋得了人生使命——不囿於個人恩怨，而是投身於守護襄陽的宏圖大業。在風華正茂的年歲，他同時收穫了美滿的愛情與崇高的事業。不僅贏得了黃蓉的專一深情，更有志趣相投的夥伴並肩作戰，真正實現了個人抱負與社會價值的融合，活出了茨威格所說的“人生最大的幸福”。

現實中，我們或許窮盡一生也找不到屬於自己的“襄陽城”。但這並不影響我們在心中築起一座城池——守護內心的信念，踐行自己的準則，這本身，便是我們的使命。