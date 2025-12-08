《當公正性成為攻防戰：從 BBC 風暴看台灣媒體未來如何面對公正性》

美國總統川普因紀錄片爭議揚言跨海提告引發BBC的公信力危機。圖為英國BBC總部外觀。（路透社）

2025 年底，BBC 因 Panorama 節目剪輯爭議[1]而引爆領導階層震盪，總裁 Tim Davie 與新聞部負責人 Deborah Turness 相繼請辭。事件本身雖起於一段對美國總統 Donald Trump 演說的「不當剪輯」，卻迅速升級為一場象徵性危機：一個被全球視為「公正性」典範的媒體機構，忽然成為政治與社群輿論的攻擊焦點。

[1] BBC 的剪輯錯誤事件起於 Panorama 節目對美國前總統川普一段演講的處理，製作單位在剪輯時將他的原始語意「不當濃縮」或「錯置段落」，使播出的內容呈現出與實際上下文不完全一致的效果。這個技術性失誤原本可視為製作流程上的疏忽，卻在高度政治化的時代被迅速放大為「BBC 有意誤導觀眾」「偏頗對待特定政治人物」的證據，引發政界、媒體與社群的強烈質疑。最終，事件演變成對 BBC 公正性與可信度的全面攻擊，使總裁 Tim Davie 與新聞部負責人 Deborah Turness 先後請辭，象徵 BBC 在資訊極化年代面臨的制度性危機。川普已公開威脅將對 BBC 提起高額賠償訴訟 (10–50 億美元)，但截至目前尚無法院正式受理此案。

英國BBC陷入「時代性危機」

正如 Nieman Lab 的深度分析[1]指出，BBC 此刻面臨的，並不是一般的新聞瑕疵，而是公共媒體在高度極化年代共同面對的根本挑戰——「公正性」的概念本身正在崩解。

BBC 之所以被放大檢視，是因為它仍被期待成為民主社會的「共享事實平台」。但當社會分裂、科技平台掌握注意力、政治人物學會利用不信任牟利時，公共媒體的角色變得前所未有地脆弱。

而這場風暴，也對台灣有極其深刻的啟示。

「公正性」不再等於「兩邊都報」：20 世紀原則在 21 世紀失效

過去，BBC 的公正性原則建立在兩個前提上：社會仍有基本的「共同事實」；媒體具有資訊守門權與議題設定能力。

然而，這兩個前提如今完全鬆動。

平台化媒體生態、演算法推播、陰謀論、政治極化——讓新聞不再是公共領域的中心，反而成為立場對立的戰場。在這樣的環境裡，「平衡報導」往往演變成 虛假等量齊觀（false equivalence）：對氣候變遷專家與否認者各給 50% 時間；對科學證據與陰謀論者同等呈現；對具惡意動員的政治說詞未加背景與檢驗。

Nieman Lab 強調，英國監管機構 Ofcom 本來就不是要求媒體「你一句我一句」，而是要求媒體提供 due weight（依證據比例分配報導篇幅）。

也就是說，真正的公正性並不是形式上的中立，而是：對政客的說法進行事實檢驗；對弱證據給予低篇幅；對強證據給予更多分析與背景；對觀眾透明揭示新聞判斷的理由。

公共媒體若只追求「不被說偏頗」，就會在資訊戰時代淪為散播錯誤訊息的無意間幫兇。

為何一個剪輯錯誤會導致領導層辭職？

在高度極化的社會中，公共媒體的錯誤不再被視為「技術性疏失」，而會立刻被政治敘事化為：BBC 想操控輿論、BBC 代表菁英、BBC 被某黨或某階層操縱、BBC 不再值得信任。

公共媒體的任何小錯，都可能被擴大為「體制偏見」的證據。因此，Panorama 的瑕疵變成一場象徵性的「背叛」。

這也揭示一個殘酷事實：公共媒體必須維持比商業媒體更高的透明度與自我說明能力，否則將失去社會賦予的信任授權（trust license）。

全球共同危機：公共媒體不再被視為「可信任的中立者」

文章指出，公共廣電在全球面臨同樣模式的危機，例如：

（1）年輕世代迅速流失

年輕觀眾更相信 Youtuber、TikTok、Podcaster，而非公共廣電。他們認為：傳統新聞是「表演」、媒體都有立場、主流媒體掩蓋真相。

在台灣，這種現象更明顯，許多 20～40 歲族群主要依賴網紅、爆料公社式平台、短影音作為主要資訊來源，公共電視與新聞頻道難以切入。

（2）極化的社會不再接受同一套事實

公共媒體的功能是「重建共享真相」（shared reality）。但現在，各陣營甚至不相信彼此生活在同一現實裡。

台灣的政治社群生態也呈現同樣狀態。「我的媒體 vs. 你的媒體」的分裂比過去更嚴重，公共廣電更難在衝突中站穩。

（3）政治干預風險上升

公共媒體愈弱，就愈容易遭政治介入。這點台灣絕對不陌生：公視預算、媒體法制、不同政治陣營對媒體治理的看法，都讓公共媒體永遠處於風口浪尖。

BBC 的下一步是退縮，還是重新定義新聞使命？

文章最後提出一個關鍵問題：BBC 未來要堅持哪一種「公正性」？

它的選項大致有兩條路：

（A）退縮、避險、去政治化：減少調查報導、不碰高爭議議題、儘量不冒犯任何政治立場、追求「不惹事」的安全感。但如果走這條路，BBC 就不再是民主社會的「真相守門人」，而只是另一個無害但無力的內容供應者。

（B）更積極、更透明的「實質公正性」：對政治人物的說法進行強度不同的事實檢驗、報導以證據權重為基準，而不是形式上的平衡、清楚向觀眾揭露編輯判斷、維持調查報導與深度監督。這條路更艱難，也會受到更多政治攻擊，但它能讓公共媒體（當然也包括所有新聞媒體）重新獲得社會授權與信任。

文章明確表示，BBC 若不選擇後者，它在 21 世紀的民主社會中將失去存在的正當性。

台灣視角：BBC 的危機正在台灣提前上演

BBC 的風暴看似遙遠，但台灣正在面臨類似甚至更劇烈的挑戰。

（1）台灣媒體長期盛行「你講一句、我講一句」的假平衡

台灣新聞最常見的模式是：A 陣營說法、B 陣營反擊、無背景、無查核、無脈絡、觀眾自行判斷。

這正是 Ofcom 所指出「不是真正的公正性」。台灣媒體往往不是刻意偏頗，而是缺乏主動判斷與查核的能力，導致「公正性」退化為機械式的兩邊舖陳。

（2）台灣社會更高度分裂，對媒體的不信任比英國更嚴峻

台灣的媒體信任度長年位居全球低端（依據 Reuters Institute 的 Digital News Report[2]）。 政治陣營強烈對立，使任何公共媒體決策都會被詮釋為「為某黨服務」。

BBC 的困境在台灣更難化解，因為：台灣沒有健全的公共媒體基金制度、公廣集團預算高度依賴行政部門、任何治理改革都容易被政治化、部分商業媒體強化極端敘事以吸引流量。

若公共媒體沒有足夠韌性，很快會被捲入政治攻防，甚至被邊緣化。

台灣媒體需要「解釋精神」而非「中立幻象」

BBC 事件提醒我們：新聞媒體必須主動向觀眾解釋它為何這樣報導，而不是只呈現表面平衡。

公正性不是退縮，而是勇於說明與判斷

BBC 的危機是一場關於公共媒體未來的全球性討論。 它告訴我們：民主社會需要的媒體，不是「不說話的媒體」，而是「誠實揭露事實的媒體」。

台灣同樣面臨資訊戰、極化與信任崩解的挑戰。在這樣的時代，「不惹事」已經不是所有新聞媒體的出路。

真正的公正性不是「兩邊各給一半」，而是：基於證據做判斷，以透明贏得信任，以深度報導維護公共利益，即使被攻擊，也不放棄專業標準。

BBC 必須重塑它的公正性，而台灣的新聞媒體也需要同樣的勇氣。

[1] Henriques, U. “After resignations at the top, the BBC faces a defining test: What does impartiality mean now?”, Nieman Lab, Nov. 2025. https://www.niemanlab.org/2025/11/after-resignations-at-the-top-the-bbc-faces-a-defining-test-what-does-impartiality-mean-now/

[2] https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2025