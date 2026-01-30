即時中心／高睿鴻報導

賣國行為零容忍！中國近年不斷強化對台滲透，盼實現統戰大業，情治單位更持續對我國軍警體系下手，以金錢利誘等方式吸收間諜、換取機敏資訊。這也讓相關單位繃緊神經、宣誓對共諜案嚴查嚴辦，去（2025）年，就有位空軍官校的上校處長張銘哲，遭到檢方起訴。據悉，他被台商吸收後，開始涉嫌向中方提供機密資料；藉此，他在4年內共收取134萬不法利益，最高法院審酌後，判刑11年有期徒刑定讞。

據調查，張銘哲曾是角力國手、後於空軍官校晉升至上校處長，前途本一片光明；豈料，他之後遇到台商鍾順和，竟被對方吸收、自願擔綱間諜，將機敏資訊提供中國解放軍。而中方也是出手闊綽，除了每月發放6.5萬「月薪」、竟然還加給「三節獎金」（春節、端午、中秋），4年內共支付134萬；做為回報，張銘哲提供了台灣空軍演習簡報、軍中人事敏感訊息、台美合作任務定位、甚至還加碼附上台灣政黨及社會輿情資料。

最後，本案因軍中內部檢舉，終於東窗事發，隨後國防部與檢調聯手，共同破獲此樁犯罪；台中高分檢指控，鍾順和2005年赴中經商後，就被解放軍吸收，後來回台，陸續鎖定台灣軍人進行滲透。在他的牽線下，張銘哲於2019年9月前往印尼峇里島、會見中國廣東「海外聯絡辦」的解放軍官員，先收下1萬美元（約台幣31萬）「見面禮」，同時答應擔任共諜。

檢方去年起訴張銘哲、鍾順和後，鍾於審理期間過世，因此高院僅對張宣判有期徒刑16年、涉犯國安法。案件後經最高法院審理，認定張男確實涉犯《境外勢力發展組織罪》，但刺探、收集軍事機密等部分，先行撤銷並發回更審；因此，最高法院目前僅判11年有期徒刑定讞。

原文出處：快新聞／當共諜肥滋滋！空軍上校月領6.5萬加三節獎金 竟給中國這些資料

