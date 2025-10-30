當兵也有家長群組！一堆媽媽狂丟問題 她愣：不是幼稚園欸

記者柯美儀／台北報導

原PO分享當兵也有家長群組。（示意圖／資料照）

當兵也有家長群組！一名網友分享，近日因家人入伍，自己因此加入家長群組，卻發現群內家長頻繁重複提問記事本已有的問題，還有人詢問「孩子是否坐上專車」、「到營了嗎？」，群內就有人忍不住直言「這裡不是幼稚園」，引發熱烈討論。

有網友在Dcard發文表示，最近有家人當兵，因此加入了家長群組，結果發現群內一堆家長頻繁問記事本有或剛問過的問題，還有人問「孩子是否坐上專車」、「到營了嗎？」、「繳費方式及金額」、「休假時間」等問題，甚至多次重複提問。

原PO說，後來群組有人忍不住直言「這裡不是幼稚園」，一堆人按讚，結果提問的家長因此感到惱羞，反駁「不知道就是幼稚園嗎？」並要求群組停止「洗版」。原PO也認為「我真的覺得那個人講得沒錯，當兵不是幼稚園欸」。

原PO補充說，發文的本意是想說家長把小孩像幼稚園小朋友一樣看待，她認為，阿兵哥每天都有可以使用手機的時間，也有投幣式公用電話可以打，家長群是長官說要交待重要事項的地方。

貼文一出，引發討論，不少網友也傻眼直呼「不說別的，光是這個當兵家長群的就超像幼兒園了」、「我以為女友群已經很蝦了，居然還有家長群」、「不只是幼兒園，現在國小國中高中家長差不多都有這樣的人，明明老師訊息公告過，他們就想伸手牌，不看，直接問比較快」、「難怪現在媽寶越來越多…」、「現在時代不同了，小孩不管送哪裡都是寶」。

