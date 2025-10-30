當兵也有家長群組！媽狂問超瞎問題 律師：長官在做幼兒園老師的事
近來因男星頻爆閃兵，讓當兵議題又掀起討論，有網友表示，在家人入伍後加入Line的家長群組，沒想到原本用來發布重要事項的群組，卻變成家長在詢問小孩要看醫生能否請假、孩子坐上專車了嗎、到營區了沒，讓原PO不禁直呼「當兵不是幼稚園欸」，律師王至德也分享該篇貼文，表示「要群組裡的營級以上長官，去做幼兒園老師做的事，真是太好笑了」。
一位網友在Dcard上分享，因為家人當兵而加入家長群組，發現一堆家長不斷問一些Line記事本裡有或剛剛才有人問過的問題，還有人會詢問能不能請假、自家孩子坐到專車了嗎、到營沒、繳費要繳多少、什麼時候休假、什麼時候收假等問題。
原PO指出，群組有人回覆這裡不是幼兒園，獲得不少讚，表示孩子都長大了，沒想到一位愛問問題的媽媽惱羞成怒，回嗆「不知道就是幼稚園嗎？不是心甘情願可以不用回答」，還要其他家長不要再回應洗版了。
不少網友也分享自身經歷，「遇過家長表示兒子每天下午3點都會和她喝下午茶，詢問長官該時間能不能讓兒子跟她視訊」、「疫情期間家人入伍服役，當時的家長群也是無敵精彩，也許本人不一定是媽寶男，但有些家長真的是恐龍到不行，佩服那些要被迫應付家長的軍中長官，滿滿服務業的既視感」。
律師王至德在粉專轉發該篇PO文，表示最近才知道現在當兵還會有家長群組，稍微了解一下，群組設立目的是希望能佈達一些重要資訊讓家人知道，如探親時間、探親接駁車安排的調查之類，其實也算合理；不過，看到有人無視群組公告，只想問自己小孩情況的對話，也讓他打趣地說「要群組裡的營級以上長官，做幼兒園老師做的事，真是太好笑了」。
