當兵也有家長群組？父母狂問「孩子坐車了嗎、能請假嗎」 她傻眼：這不是幼兒園

「當兵不是幼兒園欸！」一名網友分享，家人入伍後，她便加進了「家長群組」，怎料有大批家長狂問「我家孩子坐到車了嗎？」、「可以請假看醫生嗎？」、「什麼時候收假？」讓其他家屬氣得開嗆「這裡不是幼兒園！」

這名網友在Dcard以「你家小孩都20幾歲了，不是幼兒園欸」為題發文表示，最近家人去當兵，她加入家長群，卻有不少人重複詢問記事本有寫，或是已經有人問過的問題。

原PO說到，有個家長提問說孩子要看醫生，是否能請假，被其他家長斥責「不是有幾天休假嗎，怎麼不那幾天看？」那位家長便反問「休假是哪幾天」，其他家長只好直接丟圖片給對方，強調記事本都有標。

原PO提及，還有家長發問「我家小孩坐到車了嗎？到營了嗎？繳費要繳多少？是不是回營直接繳現金？繳費有沒有問題？什麼時候休假？什麼時候收假？」被其他人嗆「這裡不是幼兒園欸」，當事家長則氣得回應「不知道就是幼兒園嗎？不是心甘情願可以不用回答！」

貼文曝光後，許多網友紛紛在底下留言，「怎麼一堆伸手牌，用看的就知道這些人是問題製造機」、「不說別的，光是這個當兵家長群就超像幼兒園了」、「恐龍家長不分孩子年齡，50歲了都是他們的心肝小寶貝」、「疫情期間家人入伍服役，當時的家長群也是無敵精彩，也許本人不一定是寶男，但有些家長真的是恐龍到不行」、「一個特殊家長不代表大部分家長」、「不只是幼兒園，現在國小國中高中家長差不多都有這樣的人，明明老師訊息公告過，他們就想伸手牌」。

對此，律師王至德也在臉書撰文道，「原來現在國防部的服務已經這麼周到了！」這類群組設立的目的，是希望能藉此發布一些重要資訊讓家人們知道，像是探親時間、接駁車安排之類資訊，或是在群組進行相關調查，其實是有合理性的。

王至德直言，結果許多家長都沒在看訊息，想到就問，只在乎自己的小孩的狀況，對於公告一律無視，「最有趣的是，這個群組的管理者通常是營級以上的長官，叫這些高級長官在做幼兒園老師做的事，真是太好笑了！」

