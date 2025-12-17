當兵也有「家長群組」！一堆人都加入了 奇葩訊息曝光

生活中心／朱祖儀報導

當兵也有家長群組。（示意圖／資料照）

不少學童家長彼此需要溝通，或是有問題想詢問老師，會創群組聊天，但小孩當兵了也需要嗎？一名網友透露，最近才知道原來當兵也有「家長群組」。文章曝光掀起討論，還有人分享裡面的奇葩討論。

一名網友在Threads透露，最近才知道，原來現在當兵還有「家長群組」，讓他覺得很驚訝，更開玩笑表示，「我兒子幼稚園家長群組我都沒進去了，當兵家長群組？ 」

不少網友表示，「裡面會放小孩出操訓練的照片影片嗎」、「大型托兒所的家長群組」、「第一次聽到這種東西，都幾歲了還家長群組」、「都成年人了弄什麼家長群組，每個家長意見都進來，那這個兵還要不要當？」但也有人緩頰道，「如果孩子真的在軍中發生霸凌或有被長官刁難，這也是保護他們的一個管道。」

有人透露，兒子才剛入伍，自己就被加入群組。（示意圖／資料照）

還有過來人透露，「兒子昨天才去當兵，晚上我就進入家長群組了，裡面是告知家長重要事項、長官聯絡資訊而已」、「其實群組成立的目的在於資訊傳達，算是標準SOP 不會幫你多顧小孩一點」、「想起去年的這個時候曾聽鄰居抱怨：成功嶺有一棟樓沒有熱水，十幾度的天氣一群人洗了2週的冷水，直到有家長反應才修。」

另外，也有人分享，「是真的有，去年這時候兒子去當四個月的兵，還真的有家長群組，我當時還真的很傻眼，到底我兒子是去當兵還是去參加什麼夏令營活動，寒流來襲時，竟然還有家長媽媽在群裡問長官能不能送棉被過去的，看了真是臉上三條線」、「我生母就是那個深怕她那位因為體重超標去當替代役的兒子餓到，三天兩頭送食物去給他吃的怪獸家長」、「真的有，之前聽到也很驚訝，裡面家長的留言讓我更驚訝，辛苦現在帶兵的長官了。」

