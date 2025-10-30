當兵也有「家長群」！ 她見媽媽對話傻眼：不是幼稚園欸





每個人在爸媽心中，永遠都像是個孩子，但孩子長大了，爸媽是否也跟著長大了呢？近日一名女網友因家人入伍當兵，加入「家長群」，卻意外見識到「群組災難現場」。許多家長不斷重複提問群組記事本早已公布的資訊，引發其他成員不滿，甚至上演「群內口角戰」。她在網路上分享案例，忍不住感嘆「都20歲了不是幼稚園欸！」

女網友27日在《Dcard》論壇PO文「你家小孩都20幾歲了不是幼稚園欸」，她表示，群組裡每天都有家長重複問：「孩子坐上專車了嗎？」、「到營區了沒？」、「繳費要多少？能用現金嗎？」、「哪天放假、哪天收假？」等問題。這些資訊其實都已由部隊長官公告在記事本內，卻仍有人不看訊息、直接發問，造成群組訊息量暴增。

其中1名家長表示孩子要請假看醫生，卻被其他家長質疑「不是有休假日嗎？怎麼不那幾天去？」該家長反問「請問休假是哪幾天？」立刻有人貼出記事本截圖給她看。有家長忍不住留言：「這裡不是幼稚園欸！」獲得大量按讚支持。還有人沒想到她惱羞回嗆：「不知道就是幼稚園嗎？不是心甘情願可以不用回答」引爆爭論。

也有家長指出，孩子都已經是軍人了，說孩子都長大，家長應該學會放手，不必事事干預。然而那位媽媽再度發文抱怨他人「洗版」，原PO寫道：「那個媽媽又惱羞成怒，說沒有問題就不要再洗版了，我想說你可以問一些記事本本來就有，或是懇親會有講過的問題洗版，別人不能洗版喔，況且還沒你洗版欸」引發更多人反感。

原PO質疑，孩子每天都有可以使用手機的時間，也有投幣式公用電話可以打，她認為群組應是長官傳達公務、統計懇親會人數或聯絡事項的平台，不該被瑣碎問題洗版。該名網友最後感嘆：「那位家長說得沒錯，當兵真的不是幼稚園。」

許多網友看了以後也紛紛說「當兵為什麼要有家長群…？」、「不說別的，光是這個當兵家長群的就超像幼兒園了」、「當家長不用考試，所以造成了這個現象」、「我以為女友群已經很瞎了，居然還有家長群」、「不只是幼兒園，現在國小國中高中家長差不多都有這樣的人，明明老師訊息公告過，他們就想伸手牌，不看直接問比較快」、「恐龍家長不分孩子年齡」。

也有人解釋原因「因為這樣可以避免很多重要訊息請新兵傳達給家裡，但其實新兵根本沒在聽，然後家長call長官問為什麼沒通知，或是某些新兵放假了但沒通知家裡，結果自己亂跑出事情，家長跑來怪罪長官為什麼沒有管好之類」。

不過也有人認為天下父母心「資訊科技發達，讓家人知道自己親人每天都安全沒事，不行嗎？還是妳覺得要像以前一樣，辛苦養了十幾、二十年兒子送出去，音訊全無？」但也有網友緩頰「有開放使用手機的時間，可以打電話、傳Line使用網路，如果孩子沒聯絡家人，大概是也沒很想家人」。

▼當兵「家長群」狂問重複問題惹怒眾人，她嘆不是幼稚園欸。（圖／翻攝《Dcard》論壇）

（封面圖／翻攝《國防部發言人》粉專）

